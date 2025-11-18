EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg RBS
Salzburg stemmt sich gegen Aus in der Champions League

Die Eisbullen müssen für den Viertelfinal-Traum ein 2:6 aufholen. Der Liga-Erfolg gegen Fehervar AV19 soll Auftrieb geben.

Mit dem Rücken zur Wand will der EC Red Bull Salzburg am Mittwoch (19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>) in der Champions Hockey League doch noch den Viertelfinaleinzug schaffen. Nach dem 2:6 beim ERC Ingolstadt in der Vorwoche ist dafür allerdings eine Herkules-Leistung nötig.

Zuversicht gibt der jüngste 4:1-Erfolg in der win2day ICE Hockey League gegen Fehervar AV19, mit dem der Knoten nach fünf Pflichtspielniederlagen en suite wieder platzte.

"Wir lernen aus den vergangenen Spielen und versuchen, so viel wie möglich daraus mitzunehmen. Speziell aus dem letzten Spiel gegen Szekesfehervar wollen wir die positiven Momente mitnehmen. Im Eishockey weißt du nie, was passiert", meint Verteidiger Nash Nienhuis.

Nichts zu verlieren

Zu verlieren hat Österreichs Meister, aktuell nur Tabellensiebenter der heimischen Liga, tatsächlich nichts.

Mit den Ingolstädtern gastiert die derzeit beste DEL-Mannschaft in der Eisarena, sieben Pflichtpartien in Folge haben die Oberbayern zuletzt gewonnen.

"Wir werden alles versuchen und uns darauf fokussieren, die kleinen Dinge richtig zu machen und nicht zu sehr an den Rückstand zu denken. Wir wollen einfach rausgehen und unser bestes Spiel spielen", verspricht Nienhuis.

