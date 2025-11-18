Die Pause ist vorbei, die Spannung steigt:

Am Wochenende beginnt die neue Skisprung-Saison! Die Athletinnen und Athleten sind bereit, die Schanzen zurückzuerobern. Wir werfen davor einen Blick auf ihren Sommer.

Zwischen harten Trainingseinheiten und Sommer-Grand-Prix blieb Raum für Erholung. Jeder hat seine eigene Strategie gewählt, um topfit in den Winter zu starten – vom Strand bis in die Berge.



Die besten Bilder der Skisprung-Stars aus ihrem Sommerurlaub.