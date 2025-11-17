Personelle Knappheit: KAC angelt sich ICE-erprobten Defender

Neuverpflichtung bei ICE-Rekordmeister KAC!

Wie die "Rotjacken" am Montag in einer Aussendung bekanntgeben, schließt sich Defender Josh Teves den Klagenfurtern mit sofortiger Wirkung bis Saisonende an.

Damit reagiert der Tabellen-Vierte der win2day ICE Hockey League auf den verletzungsbedingten Ausfall von Jordan Murray, zudem stehen einige Nachwuchsspieler aufgrund der anstehenden U20-Weltmeisterschaft ab Anfang Dezember nicht zu Verfügung.

Teves verfügt neben einer einmaligen NHL-Erfahrung im Jersey der Vancouver Canucks, vor allem über jede Menge Expertise in der ICE.

Zuletzt Meister in der Slowakei

So spielte der 30-jährige Kanadier in der Saison 2023/24 für den HCB Südtirol und steuerte für die "Foxes" in 60 Partien satte 36 Punkte bei (9 Tore, 27 Assists).

In der vergangenen Saison holte Teves zudem mit dem HC Kosice den Meistertitel in der slowakischen Extraliga. Seither war der Defender jedoch ohne Klub, was sich nun bis Saisonende jedoch erledigt hat.

"Wir freuen uns sehr, dass Josh Teves zu uns kommt und dass er so schnell verfügbar ist. Nach der schweren Verletzung von Jordan Murray hatten wir das Gefühl, dass wir zeitnah eine passende Ergänzung für unsere Mannschaft benötigen, einen Spieler, der die Rolle und Position übernehmen kann. Die persönlichen Feedbacks, die wir uns in den vergangenen Tagen von Menschen, die mit Josh zusammengearbeitet haben, eingeholt haben, waren durch die Bank sehr positiv", freut sich Headcoach Kirk Furey.

Teves: "Kann es kaum erwarten"

Auch Teves ist über seine ICE-Rückkehr erfreut:

"Ich bin sehr aufgeregt, mich der Organisation des EC KAC anzuschließen. Ich komme nach Klagenfurt, um meinen Teil dazu beizutragen, dass dieser Klub heuer wieder einen Titel gewinnt. Nachdem ich vor zwei Jahren in dieser Liga gespielt habe, bin ich mit der Erfolgsgeschichte des EC KAC und den hohen Standards, die hier herrschen, bestens vertraut. Meine Familie und ich freuen uns darauf, sehr bald nach Kärnten zu kommen und die Kultur, die den EC KAC umgibt, kennenzulernen und ein Teil davon zu werden. Bald stehe ich in Rot und Weiß am Eis, ich kann es nicht erwarten."