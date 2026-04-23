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Österreich AUT
Tschechische Republik CZE
Endstand
1:50:2 , 1:1 , 0:2
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NEWS
Debütant trifft bei klarer ÖEHV-Niederlage gegen Tschechien
Ein 18-Jähriger ist der Lichtblick beim klaren Ausgang des vierten Testspiels im Hinblick auf die Eishockey-WM.
Österreich verliert das vierte Testspiel im Hinblick auf die Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz gegen Tschechien 1:5.
Schon in knapp sieben Minuten muss Atte Tolvanen zweimal hinter sich greifen, Spacek (5.) und Kubalik (7.) treffen in der Wiener Steffl Arena frühzeitig.
Im zweiten Drittel erfängt sich das ÖEHV-Team, nach dem 0:3 durch Tomasek (31./PP) trifft der 18-jährige Debütant Leon Kolarik mit einem schönen Schuss in den oberen Winkel zum Ehrentreffer (32.).
Kral (43.) und Mechura (56.) sorgen für den Endstand. Schon am Freitagnachmittag (17:00 Uhr) gibt es auswärts das "Rückspiel".