Österreich Österreich AUT
Tschechische Republik Tschechische Republik CZE
Endstand
1:5
0:2 , 1:1 , 0:2
  • - -
  • - -
  • - -
  • - -
  • - -
  • - -
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Debütant trifft bei klarer ÖEHV-Niederlage gegen Tschechien

Ein 18-Jähriger ist der Lichtblick beim klaren Ausgang des vierten Testspiels im Hinblick auf die Eishockey-WM.

Debütant trifft bei klarer ÖEHV-Niederlage gegen Tschechien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Österreich verliert das vierte Testspiel im Hinblick auf die Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz gegen Tschechien 1:5.

Schon in knapp sieben Minuten muss Atte Tolvanen zweimal hinter sich greifen, Spacek (5.) und Kubalik (7.) treffen in der Wiener Steffl Arena frühzeitig.

Im zweiten Drittel erfängt sich das ÖEHV-Team, nach dem 0:3 durch Tomasek (31./PP) trifft der 18-jährige Debütant Leon Kolarik mit einem schönen Schuss in den oberen Winkel zum Ehrentreffer (32.).

Kral (43.) und Mechura (56.) sorgen für den Endstand. Schon am Freitagnachmittag (17:00 Uhr) gibt es auswärts das "Rückspiel".

Mehr zum Thema

Unterweger über Murray-Schock: "Das hätte ich auch sein können"

Unterweger über Murray-Schock: "Das hätte ich auch sein können"

ICE Hockey League
ÖEHV-Talent Kolarik: Erst zur WM, dann der NHL-Draft?

ÖEHV-Talent Kolarik: Erst zur WM, dann der NHL-Draft?

Eishockey
3
Wie geht's bei den 99ers nach dem Meistertitel weiter?

Wie geht's bei den 99ers nach dem Meistertitel weiter?

ICE Hockey League
1
Chapeau, Herbert Jerich

Chapeau, Herbert Jerich

ICE Hockey League
19
Graz im Freudentaumel: "Der Titel ist mehr als verdient"

Graz im Freudentaumel: "Der Titel ist mehr als verdient"

ICE Hockey League
9
Graz99ers-Präsident Jerich: "Wir waren überlegen!"

Graz99ers-Präsident Jerich: "Wir waren überlegen!"

ICE Hockey League
11
Das ist der ICE-Playoff-MVP 2025/26

Das ist der ICE-Playoff-MVP 2025/26

ICE Hockey League
1

Kommentare

Wintersport ÖEHV-Nationalteam Eishockey Eishockey-WM Eishockey-WM 2025 Leon Kolarik