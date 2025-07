Der Österreichische Eishockeyverband setzt weiterhin auf die Dienste des Schweden Alexander Bröms.

Der Vertrag mit dem Frauen-Teamchef wird um ein Jahr verlängert, teilt der ÖEHV am Montag mit. Die Nationalmannschaft der Frauen hatte heuer im April beim Turnier der Division 1A in Shenzhen den erstmaligen Aufstieg in die A-WM der besten zehn Eishockey-Nationen geschafft.

"Wir haben einen Plan, wie wir uns im Laufe der Saison sowohl eishockey-technisch als auch mental weiterentwickeln wollen. Mit ein paar neuen Elementen und Anpassungen in unserer Arbeitsweise sehen wir der Saison mit großer Zuversicht entgegen", wird Bröms in der Aussendung zitiert. Er ist seit Ende 2022 in dieser Funktion im Amt.

Mario Bellina wird sich verstärkt auf seine Aufgabe als Assistant-Coach des A-Nationalteams konzentrieren, die weibliche Unter-18 wird damit künftig vom Finnen Arto Sieppi betreut.