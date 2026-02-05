Marco Kasper und die Detroit Red Wings verabschieden sich mit einer 1:4-Niederlage bei Utah Mammoth in die Olympia-Pause.

Bereits der Start ins Spiel ist wenig verheißungsvoll: Durzi netzt für Utah nach 57 Sekunden (1.), Schmaltz baut die Führung in doppelter Überzahl auf 2:0 aus (9./PP2).

Wenige Augenblicke später bietet sich Kasper in Unterzahl ein Breakaway, der Kärntner scheitert jedoch an Utah-Goalie Vejmelka, auch den zweiten Versuch des ÖEHV-Stars kann der Tscheche parieren (9.).

Entscheidung erst im Schlussdrittel

Daraufhin passiert lange nichts Zählbares, bis Guenther in der 45. Spielminute auf 3:0 stellt (45.).

Die Red Wings drücken daraufhin auf den Ehrentreffer, Kasper kann Vejmelka aber nicht im kurzen Eck überwinden (49.).

Im Powerplay gelingt Kapitän Larkin schließlich das 1:3 (56./PP), doch Keller macht kurz darauf alles klar (58./EN).

Kasper auffällig

Kasper steht 15:06 Minuten am Eis, gibt vier Torschüsse ab und verteilt vier Hits. Dazu verzeichnet der Center zwei Takeaways. Der 21-Jährige halt nach 57 Einsätzen weiter bei sechs Toren und sieben Assists.

In der Eastern Conference liegen die Red Wings mit 72 Zählern an vierter Stelle, Detroit hat bei zwei Spielen mehr allerdings nur sieben Punkte Vorsprung auf die Columbus Blue Jackets, die den ersten Nicht-Playoff-Platz einnehmen.

Für Detroit geht es nach Olympia am 27. Februar bei den Ottawa Senators weiter.