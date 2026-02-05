Utah Hockey Club Utah Hockey Club UTA
Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET
Endstand
4:1
2:0 , 0:0 , 2:1
  • Sean Durzi
  • Nick Schmaltz
  • Dylan Guenther
  • Clayton Keller
  • Dylan Larkin
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Kasper verliert mit Detroit das letzte Spiel vor Olympia

Die Red Wings mussten sich damit in vier der letzten fünf Spiele geschlagen geben.

Kasper verliert mit Detroit das letzte Spiel vor Olympia Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Marco Kasper und die Detroit Red Wings verabschieden sich mit einer 1:4-Niederlage bei Utah Mammoth in die Olympia-Pause.

Bereits der Start ins Spiel ist wenig verheißungsvoll: Durzi netzt für Utah nach 57 Sekunden (1.), Schmaltz baut die Führung in doppelter Überzahl auf 2:0 aus (9./PP2).

Wenige Augenblicke später bietet sich Kasper in Unterzahl ein Breakaway, der Kärntner scheitert jedoch an Utah-Goalie Vejmelka, auch den zweiten Versuch des ÖEHV-Stars kann der Tscheche parieren (9.).

Entscheidung erst im Schlussdrittel

Daraufhin passiert lange nichts Zählbares, bis Guenther in der 45. Spielminute auf 3:0 stellt (45.).

Die Red Wings drücken daraufhin auf den Ehrentreffer, Kasper kann Vejmelka aber nicht im kurzen Eck überwinden (49.).

Im Powerplay gelingt Kapitän Larkin schließlich das 1:3 (56./PP), doch Keller macht kurz darauf alles klar (58./EN).

Kasper auffällig

Kasper steht 15:06 Minuten am Eis, gibt vier Torschüsse ab und verteilt vier Hits. Dazu verzeichnet der Center zwei Takeaways. Der 21-Jährige halt nach 57 Einsätzen weiter bei sechs Toren und sieben Assists.

In der Eastern Conference liegen die Red Wings mit 72 Zählern an vierter Stelle, Detroit hat bei zwei Spielen mehr allerdings nur sieben Punkte Vorsprung auf die Columbus Blue Jackets, die den ersten Nicht-Playoff-Platz einnehmen.

Für Detroit geht es nach Olympia am 27. Februar bei den Ottawa Senators weiter.

Ranking: Österreichs beste Eishockey-Jahrgänge seit 1995

Ranking: Österreichs beste Eishockey-Jahrgänge seit 1995
Jahrgang 1995
Jahrgang 1996

Slideshow starten

11 Bilder

Mehr zum Thema

Warum NHL-Spieler seit 2014 nicht mehr bei Olympia waren

Warum NHL-Spieler seit 2014 nicht mehr bei Olympia waren

Olympia
2
Kasper trifft bei Sieg der Red Wings gegen NHL-Leader

Kasper trifft bei Sieg der Red Wings gegen NHL-Leader

NHL
8
Norovirus! Eishockey-Nationalteam bei Olympia in Isolation

Norovirus! Eishockey-Nationalteam bei Olympia in Isolation

Olympia
2
Belohnung für starke Leistung: 99ers verlängern mit ÖEHV-Talent

Belohnung für starke Leistung: 99ers verlängern mit ÖEHV-Talent

ICE Hockey League
Snowboarderin Sabine Payer will den Olympia-Fluch brechen

Snowboarderin Sabine Payer will den Olympia-Fluch brechen

Olympia
1
Vor Olympia 2026: Zwischen Baustellen-Flair und Hoppalas

Vor Olympia 2026: Zwischen Baustellen-Flair und Hoppalas

Olympia
Lukas Feurstein: "Ich will den Sprung an die Weltspitze schaffen"

Lukas Feurstein: "Ich will den Sprung an die Weltspitze schaffen"

Ski Alpin
2

Kommentare

Wintersport NHL Eishockey National Hockey League Marco Kasper Detroit Red Wings Utah Mammoth