Wie sieht die Zukunft der Winterspiele aus?

Standpunkt - das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei RedakteurInnen, zwei Blickwinkel, ein Thema - offen, kontrovers und mit klarer Meinung. Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

In der 14. Folge dreht sich alles um die Zukunft der Olympischen Winterspiele. Wie wirkt sich der Klimawandel auf künftige Großevents aus? Viele traditionelle Austragungsorte könnten bis 2050 wegfallen.

Moderator Alexander Ull diskutiert mit Wintersport-Expertin Daniela Kulovits (LAOLA1) und Martin Huber (HEUTE) über bevorstehende Herausforderungen und mögliche Lösungen.

Hier ansehen: