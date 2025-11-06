Standpunkt als Podcast anhören:
Muss ein neues Nationalstadion in Wien stehen?
Die Diskussion um das Ernst-Happel-Erbe spaltet das Land – Tradition, Symbolik und Pragmatismus prallen aufeinander.
Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.
Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung.
Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt – begleitet von einem User-Voting.
In der vierten Folge geht es um das neue Nationalstadion und die Frage: Muss es wirklich in Wien stehen – oder wäre eine andere Stadt genauso passend?
Im Voting zeichnet sich ein klares Bild ab: Die Mehrheit der User hat eine deutliche Meinung zur Standortfrage.
Moderator Patrick Gstettner diskutiert diesmal mit Vincent Öfner (LAOLA1) und Klaus Pfeiffer (HEUTE) über die Zukunft des Ernst-Happel-Erbes – und darüber, warum das Nationalteam mehr Vielfalt bei seinen Heimspielen braucht als nur Wien und Linz.
