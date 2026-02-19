NEWS

Schweizer Eishockey-Frauen gewinnen Olympia-Bronze

Die Eidgenossinnen gewinnen gegen die Schwedinnen in der Overtime.

Schweizer Eishockey-Frauen gewinnen Olympia-Bronze Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Die Schweiz gewinnt beim olympischen Eishockeyturnier der Frauen in Mailand die Bronzemedaille.

Die Eidgenossinnen siegen am Donnerstag im Spiel um Platz drei gegen Schweden dank eines Overtime-Treffers von Alina Müller, Stürmerin von Boston Fleet in der nordamerikanischen Profiliga PWHL, mit 2:1 nach Verlängerung. Das Finale Kanada gegen die USA beginnt um 19.10 Uhr.

Live Ticker>>>

Die Schweizerinnen holen ihre zweite Olympia-Medaille im Eishockey, beim Bronze-Gewinn 2014 in Sotschi setzten sie sich mit 4:3 ebenfalls gegen Schweden durch. Den vierten Schweizer Treffer erzielte die damals 15-jährige Müller. Diesmal trifft sie 51 Sekunden vor Ablauf der Verlängerung. Mira Jungaker (32.) brachte Schweden zuvor in Führung, Sinja Leemann glich jedoch wenig später aus (36.).

Mehr zum Thema

Kanada und USA peilen Eishockey-Traumfinale an

Kanada und USA peilen Eishockey-Traumfinale an

Olympia
Irreguläres Tor! Kanada entgeht Eishockey-Drama

Irreguläres Tor! Kanada entgeht Eishockey-Drama

Olympia
3
Olympia 2026: Wer schafft es ins große Eishockey-Finale?

Olympia 2026: Wer schafft es ins große Eishockey-Finale?

Olympia
Nächster Eishockey-Krimi! US-Stars bezwingen Schweden

Nächster Eishockey-Krimi! US-Stars bezwingen Schweden

Olympia
6
Heiratsantrag von Eishockey-Starspielerin kurz vor dem Finale

Heiratsantrag von Eishockey-Starspielerin kurz vor dem Finale

Olympia
Unbelohnt! Tschechien kratzt gegen Kanada an der Sensation

Unbelohnt! Tschechien kratzt gegen Kanada an der Sensation

Olympia
13
"Unsterblich gefühlt": ÖSV-Duo trotzt Sturz-Drama und holt Bronze

"Unsterblich gefühlt": ÖSV-Duo trotzt Sturz-Drama und holt Bronze

Olympia

Kommentare

Wintersport Eishockey Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Schweiz Olympia 2026