Schweizer Eishockey-Frauen gewinnen Olympia-Bronze

Die Schweiz gewinnt beim olympischen Eishockeyturnier der Frauen in Mailand die Bronzemedaille.

Die Eidgenossinnen siegen am Donnerstag im Spiel um Platz drei gegen Schweden dank eines Overtime-Treffers von Alina Müller, Stürmerin von Boston Fleet in der nordamerikanischen Profiliga PWHL, mit 2:1 nach Verlängerung. Das Finale Kanada gegen die USA beginnt um 19.10 Uhr.

Die Schweizerinnen holen ihre zweite Olympia-Medaille im Eishockey, beim Bronze-Gewinn 2014 in Sotschi setzten sie sich mit 4:3 ebenfalls gegen Schweden durch. Den vierten Schweizer Treffer erzielte die damals 15-jährige Müller. Diesmal trifft sie 51 Sekunden vor Ablauf der Verlängerung. Mira Jungaker (32.) brachte Schweden zuvor in Führung, Sinja Leemann glich jedoch wenig später aus (36.).