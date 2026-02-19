Schweizer Eishockey-Frauen gewinnen Olympia-Bronze
Die Eidgenossinnen gewinnen gegen die Schwedinnen in der Overtime.
Die Schweiz gewinnt beim olympischen Eishockeyturnier der Frauen in Mailand die Bronzemedaille.
Die Eidgenossinnen siegen am Donnerstag im Spiel um Platz drei gegen Schweden dank eines Overtime-Treffers von Alina Müller, Stürmerin von Boston Fleet in der nordamerikanischen Profiliga PWHL, mit 2:1 nach Verlängerung. Das Finale Kanada gegen die USA beginnt um 19.10 Uhr.
Die Schweizerinnen holen ihre zweite Olympia-Medaille im Eishockey, beim Bronze-Gewinn 2014 in Sotschi setzten sie sich mit 4:3 ebenfalls gegen Schweden durch. Den vierten Schweizer Treffer erzielte die damals 15-jährige Müller. Diesmal trifft sie 51 Sekunden vor Ablauf der Verlängerung. Mira Jungaker (32.) brachte Schweden zuvor in Führung, Sinja Leemann glich jedoch wenig später aus (36.).