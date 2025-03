Stark! Reinbacher schreibt nach AHL-Comeback erstmals an

Was für ein Arbeitstag für ÖEHV-Export David Reinbacher in der nordamerikanischen AHL!

Der 20-jährige Defender steuert beim 5:1-Sieg der Laval Rocket über die Utica Comets einen Treffer und einen Assist bei und schreibt damit erstmals nach seiner langen Verletzungspause wieder an.

Die Gastgeber biegen dabei bereits früh auf die Siegerstraße ein. So schiebt Davidson in Minute drei zum 1:0 ein, Reinbacher legt mit seinem Treffer in Minute 18 nach.

Reinbacher vergoldet Leistung mit Assist

Kurz vor dem Drittelende stellt Dauphin auf 3:0 (19.), Beckman verkürzt für die Comets jedoch im Gegenzug auf 1:3 (20.).

Nach einem torlosen Mitteldrittel kommen die Gastgeber in den finalen 20 Minuten wieder in Fahrt. So fällt das 4:1 durch Mailloux in Überzahl in Minute 46, Roy macht kurz vor Spielende dank einer Reinbacher-Vorarbeit das 5:1 und stellt so den verdienten Endstand her (59.).

In der Tabelle liegt die Reinbacher-Truppe weiter auf Rang zwei der North Division. Die Comets sind hingegen am Tabellenende zu finden.

🚨 REINBACHER 🚨



Du bout de la palette, le défenseur redirige la passe de Laurent Dauphin pour faire 2-0! #GoRocket sur RDS 📺 pic.twitter.com/5mv8w2gt2s — RDS (@RDSca) March 6, 2025