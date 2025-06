David Reinbacher wird mit Laval Rocket nicht um den Calder Cup spielen.

In der American Hockey League (AHL) verliert der Vorarlberger mit dem Farmteam der Montreal Canadiens mit 2:3 auch das vierte Spiel der Eastern Conference Finals gegen die Charlotte Checkers.

Zuvor setzte es bereits drei deutliche Niederlagen (1:5, 2:5, 1:5), die best-of-seven-Serie geht mit 4:0 per Sweep an die Checkers, das Farmteam der Florida Panthers.

Laval vergibt 2:0-Führung

Den Rocket hilft im Do-or-Die-Spiel auch eine 2:0-Führung nach Toren von Joshua Roy (20.) und Owen Beck (23.) nichts.

Charlotte stellt noch im Mittelabschnitt durch Justin Sourdif (25.) sowie MacKenzie Entwistle (30.) den Gleichstand her. Den Gamewinner verbucht Jesse Puljujärvi 2:04 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit.

Reinbacher beendet die Partie mit einem Torschuss und einer Bilanz von -2. Die Saison geht für ihn nach einer schweren Knieverletzung mit insgesamt 23 Einsätzen, in denen er elf Scorerpunkte (vier Tore, sieben Assists) verbuchen konnte, zu Ende. In den Playoffs stand der 20-jährige Vorarlberger in 13 Spielen am Eis.

Im September will sich der Verteidiger im Training Camp der Montreal Canadiens für die NHL empfehlen.

Jesse Puljujarvi scores a WEIRD goal to send Charlotte to the Calder Cup finals! 😲



The Florida Panthers AHL affiliate completes the sweep over Laval... 😳



(📹 @CheckersHockey)pic.twitter.com/B729UqvRWJ — BarDown (@BarDown) June 4, 2025

