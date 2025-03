Schlechte Nachrichten für ÖEHV-Export David Reinbacher!

Wie sein Klub Laval Rocket am Mittwoch in einer Aussendung auf "X" bekanntgibt, fällt der 20-jährige Hohenemser mit einer Unterkörperverletzung aus.

Damit verpasst der Defender die am Mittwochabend (Ortszeit) anstehende Partie seines Teams in der American Hockey League (AHL) gegen die Bridgeport Islanders.

Wie lange Reinbacher, der zuletzt lange an einer Knieverletzung aus der Preseason laborierte und sein Comeback feiern konnte, diesmal ausfällt, bleibt abzuwarten.

Bislang absolvierte Reinbacher erst sechs Partien in der laufenden Saison. Dabei gelangen ihm ein Tor und zwei Assists.

Le défenseur David Reinbacher ne jouera pas ce soir (blessure au bas du corps). Il est évalué sur une base quotidienne.



Defenseman David Reinbacher won’t play tonight (lower-body injury). He is out day-to-day.