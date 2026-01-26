NEWS

In Kitzbühel verletzt: Schweizer Skifahrer muss unters Messer

Der Schweizer muss operiert werden, ein zweiter Eingriff aufgrund einer älteren Verletzung steht ebenso an.

In Kitzbühel verletzt: Schweizer Skifahrer muss unters Messer Foto: © GEPA
Hiobsbotschaft für Marco Kohler: Der 28-Jährige hat sich beim Abfahrtsrennen in Kitzbühel schwer am rechten Knie verletzt.

Untersuchungen in der Hirslanden Klinik in Zürich brachten Gewissheit: Kohler erlitt einen Riss des vorderen Kreuzbandes (ACL). Damit steht dem Speed-Spezialisten eine längere Zwangspause bevor.

In den kommenden Tagen wird Kohler am rechten Knie operiert. Im Zuge dieser Auszeit ist zudem ein weiterer Eingriff geplant: Auch eine ältere Verletzung am linken Knie soll im Rahmen einer zweiten Operation behandelt werden.

