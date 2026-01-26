NEWS

Ausverkauft! Nachtslalom in Schladming vor vollem Haus

Der Slalom bei den Nightraces auf der Planai ist ausverkauft. Karten gibt es noch für den Riesentorlauf.

Ausverkauft! Nachtslalom in Schladming vor vollem Haus Foto: © GEPA
Tolle Kulisse für die Slalom-Herren in Schladming!

Für den Slalom-Klassiker im Nachtrennen auf der Planai gibt es keine Karten mehr, der Bewerb ist ausverkauft. Das vermeldet Ski Austria. Los geht es am Mittwoch um 17:45 Uhr (LIVE-Ticker>>>) mit dem ersten Durchgang, der zweite Durchgang startet um 20:45 Uhr.

Für Feller-RTL-Abschied gibt es noch Tickets

Karten gibt es aber noch für den Riesentorlauf tags zuvor. Am Dienstag geht das erste Nightrace über die Bühne, Startzeiten der beiden Durchgänge sind ebenfalls um 17:45 Uhr (LIVE-Ticker>>>) und 20:45 Uhr. Für Kitz-Slalom-Sieger Manuel Feller wird es zugleich der letzte RTL im Weltcup sein - das hat der 33-Jährige im Vorfeld angekündigt.

