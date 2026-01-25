NEWS

Erst Tor, dann Verletzung: Wieder Sorgen um Reinbacher

Der Vorarlberger schießt Laval Rocket in Unterzahl in Führung, kann die Partie verletzungsbedingt aber nicht beenden.

Es herrschen wieder Verletzungssorgen um David Reinbacher.

Der 21-jährige Vorarlberger konnte am Samstag das AHL-Spiel von Laval Rocket bei den Calgary Wranglers nicht beenden. Reinbacher kassierte im zweiten Abschnitt einen harten Check von Martin Frk und blieb benommen liegen.

Danach kehrte er nicht mehr aufs Eis zurück. Über den genauen Verletzungsgrad ist derzeit noch nichts bekannt.

Viertes Saisontor

Zuvor verbuchte der NHL-Prospect der Montreal Canadiens noch ein Erfolgserlebnis, als er Laval mit seinem vierten Saisontor zwischenzeitlich mit 2:1 in Führung brachte.

Der Verteidiger traf in Unterzahl unter kuriosen Umständen, Wranglers-Goalie Arsenii Sergeev hatte eine Schlittschuhkufe verloren und konnte nicht mehr rechtzeitig ins Tor zurückkehren.

Seit Reinbacher von Montreal im NHL-Draft 2023 an fünfter Stelle gewählt wurde, war der Hohenemser von mehreren Verletzungen geplagt. Im vergangenen September erlitt er einen Mittelhandbruch, der ihn bis Anfang November außer Gefecht gesetzt hatte.

Seither bestritt der Abwehrspieler 33 AHL-Spiele, in denen er vier Tore und zehn Assists verbuchen konnte.

