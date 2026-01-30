NHL-Rekord bei Penalty-Niederlage der Red Wings

Die Detroit Red Wings mit Marco Kasper müssen sich den Washington Capitals im Penaltyschießen 3:4 geschlagen geben.

Schon nach drei Minuten gehen die Red Wings vermeintlich in Führung, nach einer Trainer-Challenge wird der Treffer von Alex DeBrincat aber zurückgenommen. Stattdessen erzielt Nic Dowd das 0:1 für Washington (7.).

Rekord-Punkt für Kane

Im Mitteldrittel kann Ben Chiarot ausgleichen (30.), das Tor ist gleichzeitig für einen neuen Rekord verantwortlich: Patrick Kane, der die Vorlage liefert, macht in seiner 19. NHL-Saison den 1375. Punkt und überholte dadurch Mike Modano als US-Amerikaner mit den meisten Punkten in der NHL.

Dylan Strome (50.) und Declan Chisholm (55.) bringen Washington aber zwei Tore in Führung. Dank zweier Treffer von DeBrincat (59. & 60.) retten sich die Red Wings in die Overtime. Diese verläuft torlos, entscheidend ist daher, dass Dylan Larkin seinen Penalty-Versuch für die Red Wings nicht im Tor unterbringt.

Marco Kasper steht 15:56 Minuten am Eis, bleibt aber ohne Scorer. In der Tabelle sind die Red Wings nun Dritter der Eastern Conferene, der Rückstand auf Leader Tampa Bay Lightning beträgt zwei Punkte. Die Capitals rangieren auf Platz zehn.

Canucks-Sieg ohne Rossi

Die Vancouver Canucks gewinnen - weiter ohne den verletzten Marco Rossi - mit 2:0 gegen die Anaheim Ducks. Drew O'Connor (51.) und Teodor Bjugers (60.) erzielen die Tore.

Die Colorado Avalanche, die weiterhin Leader in der Western Conference sind - müssen sich den Montreal Canadiens mit 3:7 geschlagen geben, Rossis Ex-Team Minnesota Wild gewinnt 4:1 gegen die Calgary Flames und liegt auf Rang zwei.