Flock verpasst im zweiten Sigulda-Rennen knapp das Podest

Der Tirolerin fehlen nur drei Hundertstel aufs Stockerl.

Flock verpasst im zweiten Sigulda-Rennen knapp das Podest Foto: © GEPA
Skeleton-Pilotin Janine Flock hat das zweite Stockerl beim zweiten Weltcup-Rennen in Sigulda (Lettland) innerhalb von 21 Stunden nur knapp verpasst.

Nach Platz drei am Donnerstag fehlten der Tirolerin am Freitag in einem sehr engen Bewerb nur drei Hundertstel auf ein Dacapo, mit einem Rückstand von insgesamt 17 Hundertstel auf die neuerliche Siegerin Kim Meylemans aus Belgien wurde Flock Vierte.

Im Gesamtweltcup baute Meylemans mit nun 850 Punkten ihren Vorsprung auf Flock (809) aus.

Am Samstag steht in Sigulda noch das zweite Männerrennen an, am Freitag ging der Sieg auch im dritten Saisonbewerb an den Briten Matt Weston. Bester Österreicher war Samuel Maier als Achter. In der Gesamtwertung fiel der Tiroler auf Platz drei zurück.

