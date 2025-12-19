Nach enttäuschendem Saisonstart - Feller lässt Riesentorlauf aus

Nach einem enttäuschenden Saisonstart wird Manuel Feller den Riesentorlauf am Samstag in Alta Badia (LIVE-Ticker >>>) auslassen.

In Absprache mit dem Trainerteam wird sich der 33-Jährige auf seine Spezialdisziplin dem Slalom am Montag fokussieren, nachdem er in Sölden und Val d´Isere im Riesentorlauf zweimal nicht unter die Top-30 fuhr. Die Rennen in den USA ließ er aus.

„Für Alta Badia habe ich mich bewusst auf den Slalom beschränkt. Aktuell konzentriere ich mich voll auf den Slalom – in Alta Badia und danach auch in Madonna“, meint der Technikfahrer in einer Aussendung des ÖSV.

Kein genereller Abschied

Die Pause soll aber nur vorübergehend sein: „Das soll aber nicht als Abschied vom Riesentorlauf verstanden werden“, erklärt Feller.

Stefan Brennsteiner, Lukas Feurstein, Patrick Feurstein, Fabio Gstrein, Raphael Haaser, Marco Schwarz, Joshua Sturm und Noel Zwischenbrugger werden im Riesentorlauf am Start stehen.

Im Slalom gesellen sich zu Feller noch Jakob Greber, Fabio Gstrein, Michael Matt, Dominik Raschner, Simon Rueland, Marco Schwarz, Johannes Strolz und Joshua Sturm.