Der EC VSV verliert Spiel zwei der Viertelfinal-Serie in der win2day ICE Hockey League mit 1:5 gegen die Graz 99ers. Die Grunddurchgangs-Sieger aus der Steiermark führen in der Serie damit mit 2:0.

Schon Spiel eins dieser Viertelfinal-Serie ging in die Verlängerung, auch diese Partie ist von Anfang an eng umkämpft.

40 Minuten lang gibt es viel Kampf, aber keine Treffer.

Erst im Schlussdrittel können die 99ers die Torsperre brechen – und das gleich mit einem Doppelschlag: Huber hebt die Scheibe über die Schulter von VSV-Schlussmann Cannata ins Tor (42.), gut eine Minute später fälscht Harnisch einen Kotkansalo-Schuss unhaltbar ab und stellt auf 0:2. (43.). Der VSV kann nicht mehr antworten, Currie stellt für die 99ers noch auf 3:0 (55.).

Kein spätes Comeback der "Adler"

Trotzdem wird die Schlussphase noch spannend: Die Villacher nehmen schon früh Goalie Cannata vom Eis und erzielen mit sechs Feldspielern das 1:3 durch Rebernig (57.), Roy mit einem Treffer ins leere Tor (59.) und Lippitsch machen letztlich den Sack zugunsten der Grazer zu.

Nach zwei Spielen führen die Graz99ers in der Best-of-Seven-Serie mit 2:0 und haben ganz wörtlich den halben Weg ins Halbfinale schon absolviert.