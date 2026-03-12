Am Donnerstag kommt es zum zweiten Aufeinandertreffen zwischen dem VSV und den Graz99ers im Viertelfinale der win2day ICE Hockey League (19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Das erste Duell in Graz entschied die Heimmannschaft für sich. Die „Adler“ hielten jedoch lange mit dem Grunddurchgangs-Sieger mit und unterlagen erst in der Overtime.

Red Bull Salzburg startete mit einer Niederlage gegen Pustertal und ist am Donnerstag im zweiten Duell unter Zugzwang (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>), während Ljubljana in Bozen eine beeindruckende Aufholjagd feierte und nun an diese Leistung anschließen möchte (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Das für Donnerstag angesetzte Spiel zwischen dem KAC und Fehervar wurde abgesagt >>>

LIVE-Ticker: