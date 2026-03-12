Olimpija Ljubljana Olimpija Ljubljana OLL HCB Südtirol Alperia HCB Südtirol Alperia HCB
Endstand
1:2
1:0 , 0:1 , 0:1
  • Zach Boychuk
  • Brad McClure
  • Max Gildon
Bozen schlägt mit einem Comeback-Sieg in Ljubljana zurück

Der HCB revanchiert sich in Slowenen für die Auftaktpleite und erobert das Heimrecht zurück. Max Gildon schießt die "Foxes" in den Schlussminuten zum Sieg.

Der HCB feiert in der zweiten Viertelfinal-Partie der win2day ICE Hockey League einen 2:1-Auswärtserfolg in Ljubljana.

Zunächst erarbeiten sich die Slowenen früh ein Chancenplus und dürfen sich auch über eine verdiente Führung freuen. Zach Boychuk bugsiert die Scheibe per One-Timer zur 1:0-Führung ins Netz (14).

Der HCB schlägt im Mitteldrittel aber zurück. Brad McClure schiebt nach einer guten Offensivaktion zum 1:1-Ausgleich ein (24.). Daraufhin gestalten die "Foxes" die Partie ausgeglichener.

HCB erkämpft sich dank Gildon den Serien-Gleichstand

Trotzdem erspielen sich die "Drachen" vor dem Heimpublikum ein Chancenplus. Schließlich dürfen aber die HCB-Anhänger jubeln.

Denn Max Gildon bringt die Südtiroler vor der Schlussphase mit 2:1 in Führung (54.). Der HCB bringt daraufhin die knappe Führung über die Zeit und erobert sich das Heimrecht zurück.

Nun folgt nach dem 1:1-Serienstand am Samstag die dritte Begegnung in Südtirol.

Sie haben die meisten Playoff-Einsätze der ICE-Geschichte

Später Torreigen bringt die Graz99ers auf die Siegerstraße

Nächster Dämpfer! Salzburg kassiert auch in Bruneck eine Pleite

Gute Nachrichten von Murray - KAC-Fehervar doch "best of seven"

ICE-Playoff LIVE: Konferenz mit VSV - Graz, Pustertal - Salzburg

Red Bull Salzburg und der Trend zu Defender-Legionären

ICE-Playoffs: Die Ergebnisse vom Viertelfinal-Auftakt

