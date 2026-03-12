Bozen schlägt mit einem Comeback-Sieg in Ljubljana zurück

Der HCB feiert in der zweiten Viertelfinal-Partie der win2day ICE Hockey League einen 2:1-Auswärtserfolg in Ljubljana.

Zunächst erarbeiten sich die Slowenen früh ein Chancenplus und dürfen sich auch über eine verdiente Führung freuen. Zach Boychuk bugsiert die Scheibe per One-Timer zur 1:0-Führung ins Netz (14).

Der HCB schlägt im Mitteldrittel aber zurück. Brad McClure schiebt nach einer guten Offensivaktion zum 1:1-Ausgleich ein (24.). Daraufhin gestalten die "Foxes" die Partie ausgeglichener.

HCB erkämpft sich dank Gildon den Serien-Gleichstand

Trotzdem erspielen sich die "Drachen" vor dem Heimpublikum ein Chancenplus. Schließlich dürfen aber die HCB-Anhänger jubeln.

Denn Max Gildon bringt die Südtiroler vor der Schlussphase mit 2:1 in Führung (54.). Der HCB bringt daraufhin die knappe Führung über die Zeit und erobert sich das Heimrecht zurück.

Nun folgt nach dem 1:1-Serienstand am Samstag die dritte Begegnung in Südtirol.