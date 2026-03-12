-
Zach Boychuk
Brad McClure
Max Gildon
Bozen schlägt mit einem Comeback-Sieg in Ljubljana zurück
Der HCB revanchiert sich in Slowenen für die Auftaktpleite und erobert das Heimrecht zurück. Max Gildon schießt die "Foxes" in den Schlussminuten zum Sieg.
Der HCB feiert in der zweiten Viertelfinal-Partie der win2day ICE Hockey League einen 2:1-Auswärtserfolg in Ljubljana.
Zunächst erarbeiten sich die Slowenen früh ein Chancenplus und dürfen sich auch über eine verdiente Führung freuen. Zach Boychuk bugsiert die Scheibe per One-Timer zur 1:0-Führung ins Netz (14).
Der HCB schlägt im Mitteldrittel aber zurück. Brad McClure schiebt nach einer guten Offensivaktion zum 1:1-Ausgleich ein (24.). Daraufhin gestalten die "Foxes" die Partie ausgeglichener.
HCB erkämpft sich dank Gildon den Serien-Gleichstand
Trotzdem erspielen sich die "Drachen" vor dem Heimpublikum ein Chancenplus. Schließlich dürfen aber die HCB-Anhänger jubeln.
Denn Max Gildon bringt die Südtiroler vor der Schlussphase mit 2:1 in Führung (54.). Der HCB bringt daraufhin die knappe Führung über die Zeit und erobert sich das Heimrecht zurück.
Nun folgt nach dem 1:1-Serienstand am Samstag die dritte Begegnung in Südtirol.