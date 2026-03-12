Nächster Dämpfer! Salzburg kassiert auch in Bruneck eine Pleite

Der Serienchampion steht mit dem Rücken zur Wand!

Denn der EC Red Bull Salzburg kassiert auch beim HC Pustertal eine Pleite und verliert die zweite Viertelfinal-Partie mit 1:2.

Dabei verzeichnen sowohl die Salzburger als auch die Pustertaler schon früh einige Abschlüsse. Daraufhin dürfen die "Eisbullen" auch in der zweiten Viertelfinalpartie über eine 1:0-Führung jubeln.

Travis St. Denis versenkt die Scheibe nach einem Rebound zum 1:0 (12.). Nur eine Minute danach kassiert Greg Di Tomaso beim HCP nach einem Cross-Check auch noch eine Strafe. Doch die "Wölfe" schlagen in der Unterzahl zurück!

Bowlby und Glira drehen für den HCP auch die zweite Partie

Henry Bowlby schiebt die Scheibe zwischen die Beine von RBS-Goalie Atte Tolvanen zum 1:1-Ausgleich ein (14./SH1). In der Folge kommen die Heimischen nach dem 1:1-Pausenstand mit viel Tempo in den Mittelabschnitt.

Die "Wölfe" drehen folgerichtig nach der ersten Partie auch in der zweiten Begegnung den Rückstand zu einer Führung um. Daniel Glira nutzt eine passive Herangehensweise der Salzburger aus und schießt die Scheibe zur 2:1-Führung ins Netz (23.).

Salzburg kämpft vergeblich um den Ausgleich

Die "Eisbullen" kämpfen aber rasch um den Ausgleich. Tyler Lewington scheitert ganz knapp an der rechten Stange (27.). Dennoch verpassen die Salzburger im Mitteldrittel den Ausgleich.

Danach versuchen nun die Salzburger, mit mehr Abschlüssen den Ausgleich zu erzwingen. Allerdings agieren die "Wölfe" weiterhin selbstbewusst und diszipliniert. Zudem sorgen die Gastgeber weiterhin für gefährliche Abschlüsse.

Zur Schlussphase verlässt Tolvanen das RBS-Tor und die Salzburger agieren natürlich mit dem letzten Risiko. Allerdings reicht es nicht für eine Overtime.

Daher stehen die Salzburger am Samstag im Volksgarten beim 0:2-Serienrückstand schon gehörig unter Druck.