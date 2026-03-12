ICE-Playoffs: Die Ergebnisse der zweiten Viertelfinal-Partien

Auch der zweite Playoff-Serienabend in der win2day ICE Hockey League sorgte für viel Spannung.

Dabei holen sich die Graz99ers eine 2:0-Serienführung gegen den Villacher SV.

Salzburg steht nach der zweiten Pleite gegen Pustertal schon gehörig unter Druck.

Der HC Bozen sorgt mit einem Sieg in Ljubljana für den 1:1-Serienausgleich.

Für den KAC beginnt die Viertelfinal-Serie nun am Sonntag gegen Fehervar.

Bereits am kommenden Samstag stehen die dritten Partien in Graz, Salzburg und Bozen an.