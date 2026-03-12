NEWS

ICE-Playoffs: Die Ergebnisse der zweiten Viertelfinal-Partien

Graz feiert den nächsten Sieg gegen Villach. Salzburg verliert auch in Pustertal. Bozen gelingt der Serienausgleich in Ljubljana.

ICE-Playoffs: Die Ergebnisse der zweiten Viertelfinal-Partien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Auch der zweite Playoff-Serienabend in der win2day ICE Hockey League sorgte für viel Spannung.

Dabei holen sich die Graz99ers eine 2:0-Serienführung gegen den Villacher SV.

Salzburg steht nach der zweiten Pleite gegen Pustertal schon gehörig unter Druck.

Der HC Bozen sorgt mit einem Sieg in Ljubljana für den 1:1-Serienausgleich.

Für den KAC beginnt die Viertelfinal-Serie nun am Sonntag gegen Fehervar.

Bereits am kommenden Samstag stehen die dritten Partien in Graz, Salzburg und Bozen an.

Mehr zum Thema

Sie haben die meisten Playoff-Einsätze der ICE-Geschichte

Sie haben die meisten Playoff-Einsätze der ICE-Geschichte

ICE Hockey League
ICE-Playoffs: Die Ergebnisse vom Viertelfinal-Auftakt

ICE-Playoffs: Die Ergebnisse vom Viertelfinal-Auftakt

ICE Hockey League
ICE-Playoffs LIVE: Konferenz mit Graz99ers - VSV

ICE-Playoffs LIVE: Konferenz mit Graz99ers - VSV

ICE Hockey League
1
ICE-Playoff LIVE: Konferenz mit VSV - Graz, Pustertal - Salzburg

ICE-Playoff LIVE: Konferenz mit VSV - Graz, Pustertal - Salzburg

ICE Hockey League
Bozen schlägt mit einem Comeback-Sieg in Ljubljana zurück

Bozen schlägt mit einem Comeback-Sieg in Ljubljana zurück

ICE Hockey League
Später Torreigen bringt die Graz99ers auf die Siegerstraße

Später Torreigen bringt die Graz99ers auf die Siegerstraße

ICE Hockey League
Nächster Dämpfer! Salzburg kassiert auch in Bruneck eine Pleite

Nächster Dämpfer! Salzburg kassiert auch in Bruneck eine Pleite

ICE Hockey League
2

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey VSV KAC HC Pustertal HC Bozen EC Red Bull Salzburg Olimpija Ljubljana Graz99ers Fehervar AV19