ICE-Playoffs: Die Ergebnisse der zweiten Viertelfinal-Partien
Graz feiert den nächsten Sieg gegen Villach. Salzburg verliert auch in Pustertal. Bozen gelingt der Serienausgleich in Ljubljana.
Auch der zweite Playoff-Serienabend in der win2day ICE Hockey League sorgte für viel Spannung.
Dabei holen sich die Graz99ers eine 2:0-Serienführung gegen den Villacher SV.
Salzburg steht nach der zweiten Pleite gegen Pustertal schon gehörig unter Druck.
Der HC Bozen sorgt mit einem Sieg in Ljubljana für den 1:1-Serienausgleich.
Für den KAC beginnt die Viertelfinal-Serie nun am Sonntag gegen Fehervar.
Bereits am kommenden Samstag stehen die dritten Partien in Graz, Salzburg und Bozen an.