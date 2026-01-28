EC iDM Wärmepumpen VSV EC iDM Wärmepumpen VSV VSV Vienna Capitals Vienna Capitals VIC
Sieg über Capitals: VSV springt auf die Pre-Playoff-Plätze

Die Villacher feiern einen essenziellen Erfolg über die Vienna Capitals. Die Black Wings Linz überrollen den HC Bozen, der trotzdem das Playoff-Ticket löst.

Sieg über Capitals: VSV springt auf die Pre-Playoff-Plätze
Der VSV feiert in der 44. Runde der win2day ICE Hockey League einen extrem wichtigen 3:1-Heimsieg über die Vienna Capitals.

In einer über die gesamte Spielzeit ausgeglichenen Partie beweisen die "Adler" mehr Effizienz. Van Nes stochert die Scheibe im Powerplay kurz vor der ersten Drittelpause über die Linie (20./PP), im zweiten Abschnitt fälscht Rebernig den Puck zum 2:0 ab (34.).

Neuzugang Budgell sorgt mit seinem ersten Treffer im VSV-Trikot für die Vorentscheidung (50.), daran ändert auch das 1:3 durch Franklin nichts (54.). Denn Helewka macht in der 59. Spielminute mit seinem Treffer ins verwaiste Tor den Deckel drauf.

Da der KAC FTC-Telekom Budapest zeitgleich mit 5:2 bezwingt, überholt der VSV den Liga-Neuling und ist nun Zehnter. Der Vorsprung auf die Hauptstädter beträgt bei zwei Spielen weniger zwei Punkte. Die Capitals liegen mit 55 Punkten an achter Stelle.

Die Black Wings siegen ungefährdet gegen Bozen

Wichtige Punkte im Rennen um die Pre-Playoff-Plätze fahren auch die Black Wings Linz ein, sie besiegen den HC Bozen mit 6:0.

Pusnik befördert nach knapp zehn gespielten Minuten einen Rebound nach Roes Schuss ins Tor und bringt die Linzer in einem bis dahin engen Spiel in Führung.

Collins legt fast exakt zwei Minuten später das 2:0 für die Stahlstädter nach (13.), Barron besorgt nach der ersten Drittelpause das 3:0 (24.).

Barron stürmt zum Hattrick

Für den 27-jährigen Kanadier bleibt es nicht bei diesem einen Treffer: Völlig alleine vor dem Tor legt er sich die Scheibe noch auf die Rückhand und überlistet so Bozen-Goalie Gibson (38.), zu Beginn des Schlussdrittels liefert Barron sein Meisterstück ab.

Trotz Unterzahl der Linzer stürmt er mit der Scheibe auf und davon und macht mit dem Shorthander seinen Triplepack perfekt (41./SH). Collins darf in Überzahl auch noch anschreiben (53./PP) und sich über einen Doppelpack freuen.

Die Black Wings Linz stehen mit 55 Punkten auf Tabellenplatz sieben und damit an der Spitze des Rennens um das Pre-Playoff. Für den HC Bozen bleibt es bei Platz vier, mit 77 Zählern fehlen den Südtirolern elf Punkte auf die Tabellenspitze.

Dank Villacher Schützenhilfe dürfen sich die "Foxes" an diesem Abend immerhin über das Playoff-Ticket freuen.

