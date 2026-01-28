Sieg über Capitals: VSV springt auf die Pre-Playoff-Plätze

Der VSV feiert in der 44. Runde der win2day ICE Hockey League einen extrem wichtigen 3:1-Heimsieg über die Vienna Capitals.

In einer über die gesamte Spielzeit ausgeglichenen Partie beweisen die "Adler" mehr Effizienz. Van Nes stochert die Scheibe im Powerplay kurz vor der ersten Drittelpause über die Linie (20./PP), im zweiten Abschnitt fälscht Rebernig den Puck zum 2:0 ab (34.).

Neuzugang Budgell sorgt mit seinem ersten Treffer im VSV-Trikot für die Vorentscheidung (50.), daran ändert auch das 1:3 durch Franklin nichts (54.). Denn Helewka macht in der 59. Spielminute mit seinem Treffer ins verwaiste Tor den Deckel drauf.

Da der KAC FTC-Telekom Budapest zeitgleich mit 5:2 bezwingt, überholt der VSV den Liga-Neuling und ist nun Zehnter. Der Vorsprung auf die Hauptstädter beträgt bei zwei Spielen weniger zwei Punkte. Die Capitals liegen mit 55 Punkten an achter Stelle.