Sieg über Capitals: VSV springt auf die Pre-Playoff-Plätze

Die Black Wings siegen ungefährdet gegen Bozen
Wichtige Punkte im Rennen um die Pre-Playoff-Plätze fahren auch die Black Wings Linz ein, sie besiegen den HC Bozen mit 6:0.
Pusnik befördert nach knapp zehn gespielten Minuten einen Rebound nach Roes Schuss ins Tor und bringt die Linzer in einem bis dahin engen Spiel in Führung.
Collins legt fast exakt zwei Minuten später das 2:0 für die Stahlstädter nach (13.), Barron besorgt nach der ersten Drittelpause das 3:0 (24.).
Barron stürmt zum Hattrick
Für den 27-jährigen Kanadier bleibt es nicht bei diesem einen Treffer: Völlig alleine vor dem Tor legt er sich die Scheibe noch auf die Rückhand und überlistet so Bozen-Goalie Gibson (38.), zu Beginn des Schlussdrittels liefert Barron sein Meisterstück ab.
Trotz Unterzahl der Linzer stürmt er mit der Scheibe auf und davon und macht mit dem Shorthander seinen Triplepack perfekt (41./SH). Collins darf in Überzahl auch noch anschreiben (53./PP) und sich über einen Doppelpack freuen.
Die Black Wings Linz stehen mit 55 Punkten auf Tabellenplatz sieben und damit an der Spitze des Rennens um das Pre-Playoff. Für den HC Bozen bleibt es bei Platz vier, mit 77 Zählern fehlen den Südtirolern elf Punkte auf die Tabellenspitze.
Dank Villacher Schützenhilfe dürfen sich die "Foxes" an diesem Abend immerhin über das Playoff-Ticket freuen.
