In der 44. Runde der win2day ICE Hockey League lässt Spitzenreiter KAC FTC-Telekom Budapest keine Chance und gewinnt mit 5:2.

Der Tabellenführer geht in der eigenen Halle als hoher Favorit gegen den Liga-Neuling ins Rennen und bestätigt diese Rolle schnell auch auf dem Eis. Schon nach 63 gespielten Sekunden lässt Fraser die Scheibe von der Schulter von FTC-Goalie Balizs ins Tor prallen.

Das 2:0 legt mit Preiml ein Verteidiger nach, er ist nach einem langen, diagonal in die Zone gespielten Pass auf und davon und bringt die Scheibe souverän im Tor unter (9.).

Kurz vor der ersten Drittelpause gelingt den sonst völlig harmlosen Ungarn der Anschlusstreffer, Bengtsson verwertet das erste Ferencvaros-Powerplay des Abends zum 2:1 (17.).

Alle Effizienz reicht für die Ungarn nicht

Ferencvaros kommt im Mitteldrittel etwas besser ins Spiel, bleibt aber weiter klar die schwächere Mannschaft. From erhöht in Minute 24 auf 3:1, indem er den Rebound nach einem wuchtigen Schuss von Jensen Aabo im Tor versenkt.

Das 4:1 geht schließlich auf das Konto von Youngster Dobrovolny, Nickl hatte die Scheibe zuvor an der blauen Linie erobert (37.).

Ferencvaros schöpft nach Coulters Tor zum 4:2 noch einmal kurz Hoffnung (41.), Petersen lenkt aber in doppelter Überzahl einen From-Schuss ins Netz und stellt den 5:2-Endstad her (53.).

Der KAC steht mit 88 Punkten weiter an der Spitze, FTC fällt mit 50 Zählern auf den elften Rang zurück.