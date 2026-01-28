EC-KAC EC-KAC KAC
FTC-Telekom FTC-Telekom FTC
Endstand
5:2
2:1 , 2:0 , 1:1
  • Matthew Fraser
  • Maximilian Preiml
  • Mathias From
  • Johannes Dobrovolny
  • Nicholas Eric Petersen
  • Rasmus Bengtsson
  • Tyler Coulter
NEWS

KAC und Salzburg marschieren im Gleichschritt vorne weg

Der KAC siegt gegen FTC, kann die Tabellenführung aber nicht ausbauen. Denn Salzburg kann gegen den zweiten ungarischen ICE-Verein ebenfalls deutlich gewinnen.

Kommentare

In der 44. Runde der win2day ICE Hockey League lässt Spitzenreiter KAC FTC-Telekom Budapest keine Chance und gewinnt mit 5:2.

Der Tabellenführer geht in der eigenen Halle als hoher Favorit gegen den Liga-Neuling ins Rennen und bestätigt diese Rolle schnell auch auf dem Eis. Schon nach 63 gespielten Sekunden lässt Fraser die Scheibe von der Schulter von FTC-Goalie Balizs ins Tor prallen.

Das 2:0 legt mit Preiml ein Verteidiger nach, er ist nach einem langen, diagonal in die Zone gespielten Pass auf und davon und bringt die Scheibe souverän im Tor unter (9.).

Kurz vor der ersten Drittelpause gelingt den sonst völlig harmlosen Ungarn der Anschlusstreffer, Bengtsson verwertet das erste Ferencvaros-Powerplay des Abends zum 2:1 (17.).

Alle Effizienz reicht für die Ungarn nicht

Ferencvaros kommt im Mitteldrittel etwas besser ins Spiel, bleibt aber weiter klar die schwächere Mannschaft. From erhöht in Minute 24 auf 3:1, indem er den Rebound nach einem wuchtigen Schuss von Jensen Aabo im Tor versenkt.

Das 4:1 geht schließlich auf das Konto von Youngster Dobrovolny, Nickl hatte die Scheibe zuvor an der blauen Linie erobert (37.).

Ferencvaros schöpft nach Coulters Tor zum 4:2 noch einmal kurz Hoffnung (41.), Petersen lenkt aber in doppelter Überzahl einen From-Schuss ins Netz und stellt den 5:2-Endstad her (53.).

Der KAC steht mit 88 Punkten weiter an der Spitze, FTC fällt mit 50 Zählern auf den elften Rang zurück.

Salzburg eilt von Sieg zu Sieg

Meister EC Red Bull Salzburg gibt sich beim 4:0-Heimsieg über Fehervar AV19 keine Blöße.

Schon früh werden die Weichen für den 17. Erfolg aus den letzten 19 Spielen gestellt. Coe trifft nach 110 Sekunden zur Führung (2.), die Bourke in der siebten Spielminute auf 2:0 ausbaut (7.).

Im Mittelabschnitt legt Defender Stephens das 3:0 nach (31.), für den Endstand sorgt St. Denis mit seinem 17. Saisontor (45.).

David Kickert pariert 21 Torschüsse und verbucht sein fünftes Shutout in dieser Saison. Der ÖEHV-Goalie steht nach 18 Einsätzen bei einer Fangquote von 94,32 Prozent und einem Schnitt von 1,41 Gegentoren pro Spiel. Das sind die besten Werte aller Liga-Torhüter.

Red Bull Salzburg (84 Pkt.) hält den Rückstand zum KAC bei vier Zählern, Fehervar AV19 (54) liegt an der neunten Stelle.

