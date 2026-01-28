Salzburg eilt von Sieg zu Sieg
Meister EC Red Bull Salzburg gibt sich beim 4:0-Heimsieg über Fehervar AV19 keine Blöße.
Schon früh werden die Weichen für den 17. Erfolg aus den letzten 19 Spielen gestellt. Coe trifft nach 110 Sekunden zur Führung (2.), die Bourke in der siebten Spielminute auf 2:0 ausbaut (7.).
Im Mittelabschnitt legt Defender Stephens das 3:0 nach (31.), für den Endstand sorgt St. Denis mit seinem 17. Saisontor (45.).
David Kickert pariert 21 Torschüsse und verbucht sein fünftes Shutout in dieser Saison. Der ÖEHV-Goalie steht nach 18 Einsätzen bei einer Fangquote von 94,32 Prozent und einem Schnitt von 1,41 Gegentoren pro Spiel. Das sind die besten Werte aller Liga-Torhüter.
Red Bull Salzburg (84 Pkt.) hält den Rückstand zum KAC bei vier Zählern, Fehervar AV19 (54) liegt an der neunten Stelle.
