In Runde 44 der win2day ICE Hockey League feiern die Graz99ers einen 7:1-Kantersieg beim HC Pustertal und lösen damit ihr Playoff-Ticket.

Die Steirer müssen auf sieben Spieler verzichten, darunter Topscorer Nick Bailen, Kapitän Korbinian Holzer und die Import-Spieler Marcus Vela sowie Josh Currie, die beide nach dem Top-Spiel gegen Red Bull Salzburg gesperrt wurden.

Trotzdem zeigen die 99ers von Beginn an mehr Elan und, noch wichtiger, größere Effizienz. Roy nutzt eine winzige Lücke, die HCP-Schlussmann Pasquale am kurzen Eck offen lässt, zur Führung für die Grazer – 1:0 nach etwas mehr als zehn Spielminuten.

Keine 90 Sekunden später rutscht Pasquale wieder ein Schuss durch, Zündel hatte von der blauen Linie abgezogen. Harnisch erzielt den dritten Treffer der Grazer (18.).

Unmittelbar vor der ersten Drittelpause können endlich auch die Pusterer anschreiben. Deluca stellt auf 1:3, es sollte das einzige Tor der "Wölfe" bleiben (20.).

Zielstrebigere 99ers stürzen die Wölfe ins Heimdesaster

Huber verwertet im Mitteldrittel ein Überzahlspiel der Steirer zum 4:1 (24./PP), das 5:1 ist das Premierentor des 19-jährigen Verteidigers Paul Reiner in der ICE (26.).

Allerspätestens als Huber mit dem 6:1 seinen Doppelpack perfekt macht (35.), ist das Spiel gelaufen, Haudum legt fünf Minuten vor der Schlussirene noch das 7:1 drauf (56.).

Aus 30 Schüssen auf das Tor machen die Pusterer in 60 Minuten nur einen Treffer, die 99ers brauchen nur vier Schüsse mehr für sieben Tore.

Die Graz 99ers bleiben mit 81 Punkten am Spitzenduo aus KAC und Salzburg dran, der HC Pustertal steckt mit 72 Zählern auf Platz sechs fest.