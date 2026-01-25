Salzburg entscheidet ICE-Spitzenspiel in Klagenfurt für sich

Der Tabellenführer KAC verliert am 43. Spieltag der win2day ICE Hockey League mit 3:4 gegen den amtierenden Meister Red Bull Salzburg.

Erster gegen Zweiter, Rekordmeister gegen Titelverteidiger und noch dazu eine Neuauflage des letztjährigen Finales: Von Anfang an wird das Topspiel der Liga diesem Standard gerecht. Schon nach 43 Sekunden gehen die Mozartstädter in Führung Philipp Wimmer jagt die Scheibe zu seinem ersten Saisontreffer ins Kreuzeck.

Schwungvoller Schlagabtausch im ersten Drittel

Die "Rotjacken" müssen auf ihr erstes Überzahlspiel warten, um den Ausgleich zu erzielen, Fraser versenkt aus dem linken Bullykreis einen ansatzlosen Wristshot im Kreuzeck (7.).

Wenig später gehen die Gastgeber erstmals in diesem Spiel in Führung. Nick Petersen wird in Spielminute acht von Matthias From und Jan Mursak ideal ins Spiel gebracht und lässt Salzburg-Goalie Atte Tolvanen keine Chance, Klagenfurt jubelt.

Aber nicht lange. Ganze 17 Sekunden später, vom Bully weg, gelingt den Salzburgern die Antwort. Brandon Coe stellt postwendend auf 2:2.

Kurz vor der ersten Drittelpause markieren die Salzburger ihr eigenes Powerplay-Tor, KAC-Schlussmann Dahm lässt einen Schlagschuss von Peter Schneider durchrutschen (20.).

Salzburg bringt den Vorsprung ins Ziel

Nach einem guten Start ins zweite Drittel lassen die "Rotjacken" wieder etwas nach, das Spiel steht auf Messers Schneide. Zum Knackpunkt wird Nienhuis’ Treffer zum 2:4 (36.), der KAC gerät gewaltig ins Wanken.

Die Hausherren haben aber noch etwas im Köcher: Hochegger fräst sich im Alleingang durch die Defensive der "Eisbullen" und jagt seinen eigenen Abpraller zum 3:4-Anschlusstreffer ins Tor.

Der KAC fasst neuen Mut und rennt bis zum Schluss an, ein weiterer Treffer gelingt den "Rotjacken" aber nicht mehr.

Die Klagenfurter bleiben mit 85 Zählern aus 41 Spielen Tabellenführer, Salzburg hält als Zweiter bei 81 Punkten aus 42 Partien.