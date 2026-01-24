FTC-Telekom FTC-Telekom FTC
Olimpija Ljubljana Olimpija Ljubljana OLL
Endstand
3:4
1:1 , 0:2 , 2:1
  • Tyler Coulter
  • Aku Kestila
  • Joose Antonen
  • Marcel Mahkovec
  • Ziga Pance
  • Terrence James Brennan
  • Terrence James Brennan
NEWS

Absoluter Krimi! Ljubljana feiert knappen Sieg in Budapest

Die "Drachen" vergeben zunächst eine 3:1-Führung, dürfen aber vier Sekunden vor der Schlusssirene über einen vollen Erfolg jubeln. Pustertal kehrt in Fehervar schnell auf die Siegerstraße zurück.

Absoluter Krimi! Ljubljana feiert knappen Sieg in Budapest Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Olimpija Ljubljana setzt sich in der 43. Runde der win2day ICE Hockey League mit einem 4:3-Auswärtssieg in Budapest durch.

Zunächst dürfen sich die Slowenen nach einem Treffer von Marcel Mahkovec über die 1:0-Führung freuen (15.). Allerdings egalisiert Tyler Coulter den Rückstand nur 95 Sekunden später zum 1:1-Pausenstand.

Daraufhin schwächt sich Budapest mit drei Strafzeiten im Mittelabschnitt. Wenige Sekunden nach dem Ablauf einer 5:3-Überzahlchance erlöst Ziga Pance die "Drachen" mit dem 2:1-Treffer (35.). Noch vor der zweiten Drittelpause erhöht TJ Brennan zur 3:1-Pausenführung (39.).

Budapest holt mit Powerplays einen 1:3-Rückstand auf

In der Folge sind die Slowenen aber im Schlussabschnitt mit einigen Unterzahlspielen konfrontiert. Aku Kestila nutzt dies aus bringt die Heimischen mit dem 2:3 wieder zurück in die Partie (47./PP1).

Zudem erarbeiten sich die Ungarn drei Minuten vor der Schlusssirene ein weiteres Powerplay. Joose Antonen lässt die Ungarn mit einem späten Powerplay-Treffer und dem 3:3 auf einen Comeback-Sieg hoffen (59./PP1).

Brennan bestraft Budapest vier Sekunden vor dem Ende

14 Sekunden vor einer möglichen Overtime bringt aber Kestila die Ungarn mit einem Halten noch in die Bredouille. TJ Brennan bestraft die Heimischen letztlich vier Sekunden vor dem Ende mit seinem Doppelpack und dem 4:3-Erfolg.

Daher stehen die Slowenen unmittelbar vor der direkten Playoff-Qualifikation. Budapest verpasst indes im engen Kampf um die Pre-Playoffs wichtige Zähler.

Pustertal kehrt rasch auf die Siegerstraße zurück

Der HC Pustertal feiert indes einen 3:0-Auswärtserfolg in Fehervar.

Dabei bringt Matthias Mantinger die "Wölfe" nach einem torlosen ersten Abschnitt im Mitteldrittel mit 1:0 in Führung (27.). Nur eine Minute danach erspielen sich die Ungarn aber eine 5:3-Überzahlchance. Fehervar lässt diese große Chance auf den schnellen Ausgleich allerdings liegen.

Pustertal baut die Führung in Überzahl aus

Der HCP agiert hingegen im Powerplay effektiver. Nick Saracino nutzt die erste Powerplay-Chance nach einem Stipsicz-Halten zur 2:0-Pausenführung aus (35./PP1).

Daraufhin kommt Fehervar in der Schlussphase zu einem Penalty. Anze Kuralt scheitert aber an HCP-Schlussmann Edward Pasquale (59.). Im Gegenzug markiert Daniel Glira per Empty-Net-Goal den 3:0-Endstand für Pustertal (60./EN).

Daher dürfen sich die "Wölfe" praktisch bereits mit einer direkten Playoff-Qualifikation anfreunden. Fehervar kassiert indes im Rennen um die Pre-Playoffs die sechste Pleite in Folge.

