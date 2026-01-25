Zu null! Capitals biegen harmlose Füchse

Die Vienna Capitals schlagen mit einer couragierten Leistung HC Bozen am 43. Spieltag der win2day ICE-Hockey-League mit 3:0.

Das erste Drittel verläuft weitgehend ausgeglichen, beide Keeper werden gefordert. In der 13. Minute ist aber Bozen-Schlussmann Harvey erstmals geschlagen, Lanzinger bringt die Capitals in Führung.

Bozen tut sich an diesem Abend schwer, die Verteidigung der Wiener auszuhebeln, selbst eine kurze Phase im 5-gegen-3-Überzahlspiel bringt nichts ein. Stattdessen sind es die Wiener, die wieder anschreiben können, Hults legt sich den Puck gut zurecht und stellt mit einem präzisen Schuss auf 2:0 (36.).

Die Spielverhältnisse ändern sich auch im Schlussdrittel nicht, Franklin spielt einen tollen Pass auf Souch, der mit dem dritten Treffer für die Wiener schon für die Vorentscheidung sorgt (45./PP).

Danach passiert nicht mehr viel, die Vienna Capitals bezwingen den favorisierten HCB Südtirol und liegen in der Tabelle nun auf Rang sieben, Bozen ist Vierter.

Black Wings siegen in Innsbruck

Die Black Wings Linz schlagen unterdessen Schlusslicht HC Innsbruck auswärts knapp mit 3:2. Nach einem eher gemächlichen Start übernehmen die Linzer das Kommando, die logische Folge ist die Führung durch St-Amant aus spitzem Winkel (15.).

Während Innsbruck danach eine Ausgleichschance vergibt, machen es die Black Wings besser, Lebler erhöht aus zentraler Position auf 2:0 (17.)

Im Mitteldrittel verschläft Innsbruck die Anfangsphase, die Linzer bringen aber trotz einiger Chancen die Scheibe nicht ins Tor. Stattdessen sorgen die Haie mit einem guten Gegenstoß durch Klassek wieder für Spannung (28.).

Spannende Schlussphase ohne Happy End für Innsbruck

Das dritte Drittel ist umkämpft, Ogranjensek stellt nach einer Drangphase der Oberösterreicher den alten Vorsprung wieder her (51.). Doch nur wenig später bringt Wilkins die Hausherren im Powerplay wieder heran (53.).

Es folgt eine spannende Schlussphase, in der der HC-Innsbruck nochmal alles riskiert, aber nicht belohnt wird.

Mit dem Sieg rücken die Black Wings Linz auf Rang neun und damit einen Platz, der für die Qualifikationsspiele berechtigt, vor, die Innsbrucker sind weiterhin abgeschlagenes Schlusslicht.