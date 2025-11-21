-
Heute 19:15 Uhr
NEWS
ICE Hockey League heute: Konferenz mit KAC - Capitals
In Runde 21 der win2day ICE Hockey League steigt neben dem Duell KAC gegen Caps unter anderem das Spiel Salzburg gegen Linz. LIVE-Konferenz:
Die win2day ICE Hockey League geht am Freitag in die nächste Runde. Folge Spiele finden statt:
KAC - Vienna Capitals (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
Red Bull Salzburg - Black Wings Linz (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
VSV - Olimpija Ljubljana (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
Fehervar - Graz99ers (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
HC Innsbruck - Ferencvaros (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
HC Bozen - Pioneers Voarlberg (ab 19:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>)