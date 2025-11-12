In der 18. Runde der win2day ICE Hockey League beendet der KAC die Siegesserie der Black Wings und gewinnt mit 5:3 gegen die Linzer.

Die Gastgeber schlagen früh zum ersten Mal zu, Kapitän Hundertpfund bringt den KAC noch in der zweiten Minuten in Führung.

Gut eine Minute später legt Kempe mit einem wuchtigen Schuss aus dem rechten Bullykreis das 2:0 nach (3.), die "Rotjacken" bleiben auch mit zwei Treffern im Rücken tonangebend.

Erst kurz vor Ende des ersten Drittels können auch die Black Wings anschreiben, Barron bringt die Linzer auf 1:2 heran (19.).

Doppelpacks der Kapitäne

Im Mitteldurchgang geht es dann Schlag auf Schlag. KAC-Kapitän Hundertpfund schnürt mit dem Treffer zum 3:1 seinen Doppelpack (29.), sein Gegenpart auf Seiten der Black Wings antwortet aber mit dem neuerlichen Anschlusstreffer: 2:3 durch Lebler (31.).

Jensen Aabo versenkt wiederum einen Strahl von einem Schlagschuss von der blauen Linie aus im Tor (33.) und stellt auf 4:2, From legt das 5:2 für den KAC nach (36.).

Im Schlussdrittel schnürt auch Lebler seinen Doppelpack (52.), wegen zweier Strafen in den letzten beiden Minuten können die Linzer aber keine Aufholjagd starten.

Pustertal zieht davon

In Bruneck gewinnt der HC Pustertal das Spitzenspiel gegen Olimpija Ljubljana ebenfalls mit 5:3.

Verteidiger Glira sorgt mit einem kräftigen Schuss von der blauen Linie für die frühe Führung der Gastgeber (3.), durch Meyer (14.) und Brennan im Powerplay (20.) können die "Grünen Drachen" aber noch vor der ersten Drittelpause das Spiel drehen.

Im zweiten Durchgang erzielt Di Tomaso das 2:2, danach entwickelt das Spitzenspiel zwischen Erstem und Zweiten einen Durchhänger.

Erst in Überzahl können die Pusterer durch Ierullo wieder in Führung gehen (37.), Rueschoff verwandelt wenig später seine Rückkehr von der Strafbank in einen Breakaway und erhöht auf 4:2 (39.).

Kurzer Hoffnungsschimmer für die Slowenen

Weil Pustertal-Goalie Pasquale sich bei eigener Überzahl hinter seinem Tor überraschen lässt, kann Simsic die Slowenen wieder auf einen Treffer heran bringen (45., SH), die Aufholjagd der "Grünen Drachen" wird aber drei Minuten vor Schluss jäh beendet: Bowlby reißt mit einem blitzartigen Antritt die Ljubljana-Defensive auseinander, Saracino muss nach dem Pass in den Slot nur noch einschieben (57.).

Mit dem 5:3 ist das Spiel entschieden, die Pusterer bauen ihre Tabellenführung aus.

Der HC Pustertal steht mit nunmehr 38 Zählern auf Platz eins der Tabelle, Ljubljana folgt mit vier Punkten Rückstand auf Platz zwei. Der KAC ist weitere zwei Zähler dahinter Dritter.