Reinhard Divis: Seine Einschätzung zu Österreichs Torhütern

24 Jahre, HC Innsbruck, 3 Länderspiele

Der Grazer hat einen ungewöhnlichen Karriereweg hingelegt, spielte zwei Jahre in der dritthöchsten Liga Finnlands und später in Slowenien bei HK Celje. Innsbruck holte ihn vergangene Saison eigentlich nur kurzfristig, doch mit guten Leistungen erspielte er sich einen Vertrag.

Reinhard Divis sagt: "Ich habe ihn damals mit 16 Jahren nach Klagenfurt geholt. Er hat die Größe, ist sehr athletisch. Sein größtes 'Problem': Er ist so ehrgeizig, dass er aufpassen muss, davon nicht aufgefressen werden. Ehrgeiz und der Wille zu arbeiten, sind extrem wichtig. Aber als Goalie brauchst du auch eine gewisse Lockerheit. Ich habe zuletzt vor zwei, drei Jahren mit ihm zusammengearbeitet und kann nicht beurteilen, wie er sich seither persönlich entwickelt hat. Aber mein letzter Stand war, dass er fast zu professionell ist. Er muss aufpassen, dass er nicht zu viel macht. Ich vergleiche ihn ein wenig mit mir, als ich jung war. Ich hatte viele Spiele, in denen ich lange kein Tor bekommen habe, mir aber mein Shutout in den letzten Minuten vermasselt habe. Einmal ist Ralph Krueger zu mir gekommen und hat gesagt: 'Reinhard, relax. Du kannst nicht über drei Stunden hinweg durchgehend konzentriert sein – wenn Drittelpause ist, musst du entspannen.' Das muss er auch noch lernen."