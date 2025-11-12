ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt ING
EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg RBS
Live
4:1
3:1 , 1:0
  • Riley Barber
  • Philipp Krauß
  • Myles Powell
  • Riley Barber
  • Tyler Lewington
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Champions Hockey League LIVE: ERC Ingolstadt - Red Bull Salzburg

Im Achtelfinale der Champions Hockey League gastieren die Red Bulls im Hinspiel beim ERC Ingolstadt. LIVE:

Champions Hockey League LIVE: ERC Ingolstadt - Red Bull Salzburg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Im Achtelfinale der Champions Hockey League wartet auf Red Bull Salzburg im Hinspiel das Auswärtsduell mit dem ERC Ingolstadt (ab 19:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Die "Eisbullen" schlossen die Ligaphase auf Rang elf ab und wollen gegen Ingolstadt nun den nächsten Schritt in Richtung Viertelfinale setzen.

Die letzten Ergebnisse in der win2day ICE Hockey League kommen der Truppe von Headcoach Manny Viveiros allerdings nicht wirklich entgegen.

So mussten sich die Mozartstädter zuletzt drei mal en suite geschlagen geben und rangieren in der ICE nur auf Rang sechs.

Gegen Ingolstadt soll jedoch die Trendwende her, auch wenn jenes Vorhaben gegen den Tabellen-Vierten der DEL mit zuletzt vier Siegen in Serie nicht einfach werden dürfte.

Premiere! Die Teilnehmer am "AMS-Camp" der Eishackler 2025

Premiere! Die Teilnehmer am "AMS-Camp" der Eishackler 2025
Niklas Bretschneider
Michael Kernberger

Slideshow starten

23 Bilder

Mehr zum Thema

ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit Budapest - Capitals

ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit Budapest - Capitals

ICE Hockey League
Frühe Trainerwechsel: Was wird in Wien, Graz und Fehervar besser?

Frühe Trainerwechsel: Was wird in Wien, Graz und Fehervar besser?

ICE Hockey League
NHL: Nach Overtime! Rossi und Minnesota Wild verlieren

NHL: Nach Overtime! Rossi und Minnesota Wild verlieren

NHL
5
Katharina Truppe: Olympia als großes Ziel im Notizbuch

Katharina Truppe: Olympia als großes Ziel im Notizbuch

Ski Alpin
Zwei Saisonen nach Sturz - ÖSV-Athletin bereit für Renncomeback

Zwei Saisonen nach Sturz - ÖSV-Athletin bereit für Renncomeback

Ski Alpin
3
28 Monate nach Sturz - ÖSV-Adler kehrt auf Schanze zurück

28 Monate nach Sturz - ÖSV-Adler kehrt auf Schanze zurück

Skispringen
"Spuren einer Legende": Neue Doku über Ski-Ikone Sailer

"Spuren einer Legende": Neue Doku über Ski-Ikone Sailer

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Eishockey Champions Hockey League ERC Ingolstadt EC Red Bull Salzburg