Champions Hockey League LIVE: ERC Ingolstadt - Red Bull Salzburg

Im Achtelfinale der Champions Hockey League wartet auf Red Bull Salzburg im Hinspiel das Auswärtsduell mit dem ERC Ingolstadt (ab 19:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Die "Eisbullen" schlossen die Ligaphase auf Rang elf ab und wollen gegen Ingolstadt nun den nächsten Schritt in Richtung Viertelfinale setzen.

Die letzten Ergebnisse in der win2day ICE Hockey League kommen der Truppe von Headcoach Manny Viveiros allerdings nicht wirklich entgegen.

So mussten sich die Mozartstädter zuletzt drei mal en suite geschlagen geben und rangieren in der ICE nur auf Rang sechs.

Gegen Ingolstadt soll jedoch die Trendwende her, auch wenn jenes Vorhaben gegen den Tabellen-Vierten der DEL mit zuletzt vier Siegen in Serie nicht einfach werden dürfte.