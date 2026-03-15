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ICE-Playoffs heute: KAC - Fehervar

Nachdem das erste Spiel aufgrund des Notfalls von Jordan Murray abgebrochen wurde, wird die Serie nun fortgesetzt. LIVE-Infos:

ICE-Playoffs heute: KAC - Fehervar
Textquelle: © LAOLA1
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Der KAC trifft am Sonntag in der win2day ICE Hockey League im ersten Spiel der Viertelfinal-Serie auf Fehervar AV19 (18:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Am Dienstag fand eigentlich schon das erste Spiel der Serie statt, doch die Partie musste nach 18 Minuten aufgrund eines medizinischen Notfalls des KAC-Cracks Jordan Murray abgebrochen werden.

Murray befindet sich schon wieder am Weg der Besserung. Daher wird die Serie als "best of seven" neu gestartet.

LIVE-Ticker:

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