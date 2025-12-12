NEWS

Österreicherinnen enttäuschen in Hochfilzen bei Jeanmonnot-Sieg

Beim ersten Heimrennen bleiben die ÖSV-Athletinnen hinter den Erwartungen. Zumindest für eine Athletin gibt es ein Erfolgserlebnis.

Österreicherinnen enttäuschen in Hochfilzen bei Jeanmonnot-Sieg
Die Französin Lou Jeanmonnot entscheidet den Sprint von Hochfilzen für sich. Rang zwei sichert sich die Norwegerin Maren Kirkeeide (1/+15,3). Dritte wird die Schwedin Anna Magnusson (0/+16,1), die die Führung im Gesamtweltcup übernommen hat.

Für Österreichs Biathletinnen verläuft das erste Heimrennen enttäuschend.
Anna Juppe landet am Freitag als beste Österreicherin auf Platz 18 (1:07,9/1), Östersund-Siegerin Lisa Hauser musste sich nach drei Fehlschüssen mit Rang 41 (1:41,2/3) begnügen.

Hauser setzt erste zwei Schüsse daneben



Für die am vergangenen Sonntag in Schweden in der Verfolgung siegreiche Hauser war das Heimrennen vor 7.500 Fans nach den zwei ersten Schüssen bereits gelaufen, ein weiterer Fehler im Stehendanschlag warf die Ex-Weltmeisterin noch weiter zurück. Da half auch ihre gute Leistung in der Loipe nichts, die Tirolerin verlor als 18. etwa 40 Sekunden auf die schnellste Justine Braisaz-Bouchet.

Zweitbeste Österreicherin war Anna Andexer als 31., Anna Gandler kam nicht über Platz 48 hinaus. Dunja Zdouc ging gesundheitlich angeschlagen nicht an den Start.

