NEWS

Eder springt in Klingenthal auf das Podest

Die 24-Jährige muss sich nur hinter Maruyama und Prevc anstellen.

Eder springt in Klingenthal auf das Podest Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Lisa Eder sichert einem dezimierten ÖSV-Team in Klingenthal einen weiteren Podestplatz.

Die 24-jährige Salzburgerin muss sich nur dem Top-Duo der Saison Nozomi Maruyama und Nika Prevc geschlagen geben. Auf die siegreiche Japanerin fehlen am Ende 8,6 Punkte.

Nach dem ersten Durchgang liegt Eder nur auf Rang sechs, dank eines 128,5-Meter-Sprungs verbessert sie sich im Finale noch um drei Plätze.

Eder springt zum achten Mal in ihrer Karriere auf das Podest, zum siebenten Mal ist es der dritte Rang. "Heute in der Früh ist es mir eigentlich nicht gut gegangen. Es war dann echt cool", sagte Eder, die gesundheitlich angeschlagen nach Klingenthal gereist war.

Ansonsten ist mit Julia Mühlbacher lediglich eine weitere ÖSV-Springerin am Start. Für sie geht es im zweiten Durchgang aber von Platz 14 auf 18 zurück.

Die Österreicher mit den meisten Skisprung-Weltcupsiegen

#26 - Florian Liegl
#26 - Christian Nagiller

Slideshow starten

32 Bilder

Mehr zum Thema

Das sind die Startnummern für die zweite Abfahrt in St. Moritz

Das sind die Startnummern für die zweite Abfahrt in St. Moritz

Ski Alpin
Österreicherinnen enttäuschen in Hochfilzen bei Jeanmonnot-Sieg

Österreicherinnen enttäuschen in Hochfilzen bei Jeanmonnot-Sieg

Biathlon
Juppe rettet ÖSV-Auftakt in Hochfilzen: "Bin mega zufrieden"

Juppe rettet ÖSV-Auftakt in Hochfilzen: "Bin mega zufrieden"

Biathlon
Flock wiederholt Vorjahrestriumph in Lillehammer

Flock wiederholt Vorjahrestriumph in Lillehammer

Bob
1
Brennsteiner in Val d'Isere mit Odermatt im Duell um Nummer eins

Brennsteiner in Val d'Isere mit Odermatt im Duell um Nummer eins

Ski Alpin
Vonn übertrifft Altersrekord im Skiweltcup

Vonn übertrifft Altersrekord im Skiweltcup

Ski Alpin
Österreicher bei italienischem Sprint-Sieg in Hochfilzen zurück

Österreicher bei italienischem Sprint-Sieg in Hochfilzen zurück

Biathlon
2
Kommentare

Kommentare

Wintersport Skispringen Lisa Eder Klingenthal Nika Prevc