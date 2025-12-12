Eder springt in Klingenthal auf das Podest

Lisa Eder sichert einem dezimierten ÖSV-Team in Klingenthal einen weiteren Podestplatz.

Die 24-jährige Salzburgerin muss sich nur dem Top-Duo der Saison Nozomi Maruyama und Nika Prevc geschlagen geben. Auf die siegreiche Japanerin fehlen am Ende 8,6 Punkte.

Nach dem ersten Durchgang liegt Eder nur auf Rang sechs, dank eines 128,5-Meter-Sprungs verbessert sie sich im Finale noch um drei Plätze.

Eder springt zum achten Mal in ihrer Karriere auf das Podest, zum siebenten Mal ist es der dritte Rang. "Heute in der Früh ist es mir eigentlich nicht gut gegangen. Es war dann echt cool", sagte Eder, die gesundheitlich angeschlagen nach Klingenthal gereist war.

Ansonsten ist mit Julia Mühlbacher lediglich eine weitere ÖSV-Springerin am Start. Für sie geht es im zweiten Durchgang aber von Platz 14 auf 18 zurück.