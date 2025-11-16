-
ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit Salzburg - Fehervar
Volle ICE-Spannung in der Konferenz der 20. Runde der win2day ICE Hockey League! Neben dem Duell Salzburg-Fehervar gastiert der KAC bei Ljubljana. LIVE-Infos:
Interessante Duelle bietet die Konferenz der 20. Runde der win2day ICE Hockey League!
Den Anfang macht um 15 Uhr das Duell zwischen Meister Red Bull Salzburg und Fehervar AV19, gefolgt von der Partie zwischen den Pioneers Vorarlberg und den Black Wings Linz um 16 Uhr.
Ab 17 Uhr gastieren die Vienna Capitals beim VSV, eine halbe Stunde später sind die Graz99ers zu Hause gegen den HC Innsbruck gefordert.
Den Abschluss macht um 18 Uhr der Kracher zwischen Olimpija Ljubljana und dem KAC.
Alle Spiele im LIVE-Ticker:
Red Bull Salzburg - Fehervar AV19 (ab 15 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
Pioneers Vorarlberg - Black Wings Linz (ab 16 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
Vienna Capitals - EC VSV (ab 17 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
Graz99ers - HC Innsbruck (ab 17:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
Olimpija Ljubljana - EC KAC (ab 18 Uhr/LIVE-Ticker >>>)