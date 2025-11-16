EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg RBS Fehervar AV19 Fehervar AV19 AVS
Live
0:0
0:0
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit Salzburg - Fehervar

Volle ICE-Spannung in der Konferenz der 20. Runde der win2day ICE Hockey League! Neben dem Duell Salzburg-Fehervar gastiert der KAC bei Ljubljana. LIVE-Infos:

ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit Salzburg - Fehervar Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Interessante Duelle bietet die Konferenz der 20. Runde der win2day ICE Hockey League!

Den Anfang macht um 15 Uhr das Duell zwischen Meister Red Bull Salzburg und Fehervar AV19, gefolgt von der Partie zwischen den Pioneers Vorarlberg und den Black Wings Linz um 16 Uhr.

Ab 17 Uhr gastieren die Vienna Capitals beim VSV, eine halbe Stunde später sind die Graz99ers zu Hause gegen den HC Innsbruck gefordert.

Den Abschluss macht um 18 Uhr der Kracher zwischen Olimpija Ljubljana und dem KAC.

Alle Spiele im LIVE-Ticker:

Red Bull Salzburg - Fehervar AV19 (ab 15 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

Pioneers Vorarlberg - Black Wings Linz (ab 16 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

Vienna Capitals - EC VSV (ab 17 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

Graz99ers - HC Innsbruck (ab 17:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

Olimpija Ljubljana - EC KAC (ab 18 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

Mehr zum Thema

ICE-Konferenz LIVE: 360. Kärntner Derby! VSV - KAC

ICE-Konferenz LIVE: 360. Kärntner Derby! VSV - KAC

ICE Hockey League
VSV gewinnt rassiges Kärntner Derby gegen den KAC

VSV gewinnt rassiges Kärntner Derby gegen den KAC

ICE Hockey League
6
Die Caps erkämpfen sich ein Erfolgserlebnis, Pustertal strauchelt

Die Caps erkämpfen sich ein Erfolgserlebnis, Pustertal strauchelt

ICE Hockey League
ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit Capitals - Innsbruck

ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit Capitals - Innsbruck

ICE Hockey League
Lebler-Doppelpack! Black Wings bezwingen den Spitzenreiter

Lebler-Doppelpack! Black Wings bezwingen den Spitzenreiter

ICE Hockey League
2
5. Pflichtspiel-Pleite in Folge: Salzburg verliert auch in Graz

5. Pflichtspiel-Pleite in Folge: Salzburg verliert auch in Graz

ICE Hockey League
3
Knappe Overtime-Niederlage für Marco Kasper

Knappe Overtime-Niederlage für Marco Kasper

NHL
5
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey EC Red Bull Salzburg Fehervar AV19 KAC Olimpija Ljubljana VSV Vienna Capitals Pioneers Vorarlberg Black Wings Linz Graz99ers HC Innsbruck