Eder bleibt im Sprint fehlerfrei, verpasst aber die Top 20

Der Norweger Johan-Olav Botn hat am Samstag den 10-km-Sprint beim Biathlon-Weltcup in Östersund vor seinem Landsmann Martin Uldal (+11,1 Sek.) und dem Franzosen Quentin Fillon Maillet (+14,3) gewonnen.

Für Botn ist es der zweite Erfolg im zweiten Saison-Einzelrennen.

Das Trio ist fehlerfrei geblieben, das gelingt auch Simon Eder, der als 21. bester Österreicher wird (+1:24,3 Min.). Fabian Müllauer kommt auf Platz 54 (2/+2:33,0) und ist ebenfalls in der Verfolgung am Sonntag mit dabei. Im Gegensatz zu Fredrik Mühlbacher (87.) und Patrick Jakob (92.).