-
Highlights: Salzburg wird von Ferencvaros geschocktEishockey - ICE
-
Highlights: Roy schießt Graz99ers zu Heimsieg über CapitalsEishockey - ICE
-
Highlights: Fehervar - Olimpija LjubljanaEishockey - ICE
-
Highlights: KAC siegt nach Blitzstart deutlichEishockey - ICE
-
Highlights: VSV schlägt Bozen souveränEishockey - ICE
-
Highlights: Black Wings holen gegen den HCI spektakulären OT-SiegEishockey - ICE
-
Highlights: Salzburg schießt Innsbruck abEishockey - ICE
-
Highlights: Hattrick! From schießt KAC zum Derby-SiegEishockey - ICE
-
Highlights: Knapper 99ers-Sieg gegen LinzEishockey - ICE
-
Highlights: Pioneers kassieren eine deutliche AbfuhrEishockey - ICE
Heute 19:15 Uhr
NEWS
ICE Hockey League heute: Konferenz mit Salzburg - KAC
LIVE außerdem: Ferencvaros - Pustertal, Black Wings Linz - Pioneers Vorarlberg, Olimpija Ljubljana - VSV und Vienna Capitals - Bozen. Ticker:
In der win2day ICE Hockey League warten an Spieltag 27 diese Spiele:
Red Bull Salzburg - KAC (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
Ferencvaros - HC Pustertal (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
Black Wings Linz - Pioneers Vorarlberg (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
Olimpija Ljubljana - VSV (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
Vienna Capitals - HC Bozen (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<)