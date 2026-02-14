FTC-Telekom FTC-Telekom FTC
EC iDM Wärmepumpen VSV
Live
2:3
0:1 , 1:1 , 1:1
  • Gordon Green
  • Jussi Tammela
  • Brett Budgell
  • Philipp Lindner
  • Adam Helewka
NEWS

ICE Hockey League LIVE: FTC-Telekom Budapest - VSV

Die Liga kehrt aus der Pause zurück, in der ungarischen Hauptstadt können die "Adler" einen großen Schritt Richtung Pre-Playoffs machen. LIVE-Infos:

ICE Hockey League LIVE: FTC-Telekom Budapest - VSV Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die win2day ICE Hockey League kehrt mit dem Spiel der 50. Runde zwischen FTC-Telekom Budapest und dem VSV (18:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) aus ihrer knapp zweiwöchigen Pause zurück.

Beide Teams sind mit unterschiedlichen Formkurven in den Olympia-Break gegangen. Die "Adler" konnten zwei ihrer letzten drei Spiele gewinnen, darunter ein 8:5 gegen Olimpija Ljubljana.

Der Liga-Neuling verlor hingegen fünf der letzten sechs Partien, einzig Meister EC Red Bull Salzburg konnte in dieser Phase mit einem 4:2-Heimsieg überrascht werden.

Im Kampf um das Pre-Playoff-Ticket könnten die Draustädter einen großen Schritt machen - aktuell beträgt der Vorsprung auf den heutigen Gegner fünf Punkte. Nach diesem Spiel sind nur mehr fünf Partien ausständig.

FTC-Telekom Budapest - VSV im LIVE-Ticker:

