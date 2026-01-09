Astner gewinnt Europacup-Riesentorlauf mit Respektabstand

Nina Astner triumphiert zum vierten Mal in ihrer Ski-Karriere bei einem Europacup, der Liga unter dem Weltcup.

Die 25-jährige Tirolerin siegte am Freitag beim ersten von zwei Riesentorläufen in Sestriere mit Respektabstand. Die Schweizerin Dania Allenbach auf Platz zwei lag 0,54 Sek. zurück und war die Einzige, deren Rückstand unter einer Sekunde lag.

Astner erreichte vor Kurzem am Semmering mit Platz zwölf ihr bestes Weltcup-Resultat.