Verein appellierte an Fourcade: "Russen nicht unterstützen"

Der Verein "Athletes for Ukraine" hat Frankreichs Biathlon-Ikone und IOC-Athletenvertreter Martin Fourcade aufgefordert, die Unterstützung für eine Rückkehr der suspendierten Russen zu beenden.

Schon eine Teilnahme russischer Sportler als "neutrale Athleten" unterstütze den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und verstoße gegen den Friedensauftrag des IOC, hieß es in einem Schreiben des Vereinsvorsitzenden und Biathlon-Olympiasiegers Jens Steinigen.

Der Verein wurde 2002 von Spitzensportlern wie Rodel-Olympiasieger Felix Loch, Alpin-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch und deren Landsmann und Biathlon-Olympiasieger Michael Greis gegründet.

Im November hatte Wiktor Maigurow, Präsident des Russischen Biathlonverbandes (RBU), gesagt, dass er mit Fourcade in einer Videokonferenz über die Situation der seit drei Jahren ausgeschlossenen Russinnen und Russen gesprochen habe.

Seit 2022 suspendiert

Der Biathlon-Weltverband (IBU) hatte die Verbände aus Russland und Belarus im März 2022 aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine suspendiert und hält weiter an seiner Position fest.

Der sechsfache Olympiasieger Fourcade, früher im Anti-Dopingkampf ein meinungsstarker Gegner der Russen, hatte sich bereits im Februar 2023 für eine Rückkehr russischer und belarussischer Athleten in den Weltsport ausgesprochen.