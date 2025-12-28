Deutsche Skisprung-Größe verkündet Karriereende

Der Skisprung-Weltcup der Frauen muss ab der kommenden Saison ohne Katharina Schmid (ehemals Althaus) auskommen.

Wie die 29-Jährige bei einem Pressetermin am Samstag verlautbart, wird sie ihre aktive Karriere mit Saisonende beenden.

"Ich bin mega, mega dankbar, dass ich das Privileg hatte, in diesem Sport groß zu werden und mit diesem Sport zu wachsen", so die Deutsche.

Siebenfache Weltmeisterin

"Ich durfte so, so viel erleben. Ich durfte bei so vielen ersten Malen dabei sein. Ich bin, seit ich 15 bin, immer Teil des Teams gewesen und durfte alles mitnehmen, was geht", erklärt Schmid.

Die Oberstdorferin ist die erfolgreichste Skispringerin aller Zeiten bei Nordischen Ski-Weltmeisterschaften, wo sie insgesamt sieben Mal Gold holte, sowie ein Mal Silber und zwei Mal Bronze.

Bei Olympischen Spielen sprang sie 2018 wie auch 2022 zu Silber auf der Normalschanze. Im Weltcup gewann Schmid insgesamt 19 Einzelspringen, für einen Gesamtweltcupsieg reichte es knapp nicht.