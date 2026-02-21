-
HC TIWAG Innsbruck - Die Haie HCI
FTC-Telekom FTC
NEWS
ICE LIVE: Mit HC Innsbruck - Budapest, Bozen - Fehervar
Am 49. Spieltag der win2day ICE Hockey League duellieren sich unter anderem die Innsbrucker Haie mit Budapest. LIVE-Infos:
Am 49. Spieltag der win2day ICE Hockey League finden zwei Duelle statt. Zum Auftakt des Abends empfängt Innsbruck Budapest:
HC Innsbruck - FTC-Telekom (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
HC Bozen - Fehervar AV19 (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)