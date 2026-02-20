HCB Südtirol Alperia HCB Südtirol Alperia HCB Moser Medical Graz99ers Moser Medical Graz99ers G99
Endstand
4:0
2:0 , 0:0 , 2:0
  • Bryce Gianni Alcock Misley
  • Brad McClure
  • Matteo Vittorio Gennaro
  • Luca Frigo
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

99ers-Mini-Serie reißt in Bozen

Nach zuletzt vier Siegen in Folge müssen die Grazer bei den Südtirolern eine Niederlage einstecken.

99ers-Mini-Serie reißt in Bozen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der 48. Runde der win2day ICE Hockey League bezwingen der HC Bozen die Graz99ers daheim mit 4:0 und schlägt die Steirer damit im vierten Saisonduell zum ersten Mal.

Nach einem offenen Beginn in Bozen setzen die Gastgeber das erste Zeichen, Misley bringt sein Team in der 6. Minute in Führung. Auch in der Folge haben die Bozner Vorteile, das belohnt McClure knapp vor Ende des ersten Drittels nach Zuspiel von Gersich mit einem weiteren Treffer (19./PP).

Im Mittelabschnitt, das immer wieder von Powerplays auf beiden Seiten geprägt ist, sind die Graz99ers dann stärker, ein Tor gelingt ihnen aber nicht, daher geht es mit dem 2:0 für Bozen ins dritte Drittel.

Souveräner Auftritt Bozens

Dort lassen die Südtiroler nichts mehr anbrennen, im Gegenteil: Ein Doppelschlag bringt die Entscheidung. Zunächst trifft Gennaro aus recht großer Distanz den Puck perfekt (47.), nur eine Minute später fälscht Frigo einen Schuss von Valentine mit der Kufe unhaltbar ab - 4:0.

In der Tabelle verpassen es die Grazer damit, ganz an Tabellenführer KAC dranzubleiben, man liegt nun vier Zähler zurück weiter auf Platz zwei. Der HCB Südtirol rückt oben wieder näher ran, bleibt mit 83 Punkten aber auf Rang vier.

Pioneers kassieren Niederlage

Die Pioneers Vorarlberg müssen sich unterdessen daheim Ferencvaros Budapest mit 2:4 geschlagen geben. Die Hausherren gehen durch Röhl zwar in Führung (15.), Tammela (22.) und Kestila (37.) drehen das Spiel im zweiten Drittel aber zugunsten der Ungarn.

Zwar kommen im letzten Drittel die Pioneers durch Erne nochmal zurück (45.), Tammela entscheidet das Spiel mit zwei weiteren Treffern (50., 59.) aber für sich und sein Team - damit gelingt ihm ein Hattrick.

