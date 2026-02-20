Während gerade die besten Eishockey-Spieler der Welt in Mailand ihre Stöcke kreuzen, laufen im Hintergrund die Planungen für die Zukunft des Sports in der Mode-Metropole. Dabei spielt die win2day ICE Hockey League eine Rolle.

Wie Italiens Verbandspräsident Andrea Gios laut "sportnews.bz" auf einer Pressekonferenz im Rahmen der Olympischen Spiele verrät, laufen die Planungen für ein ganz neues Eishockey-Team in Mailand, das auch mit einer neuen Arena ausgestattet werden soll. Bis zur Realisierung dieses Baus würde eine temporäre Lösung auf einem Messegelände angedacht.

Die Pläne sind so ambitioniert, dass schon eine Meldung für die kommende Saison angestrebt wird. Konkrete Gespräche sollen in der nächsten Woche stattfinden.

Auch ICE-Vizepräsident Erich Falkensteiner deutete in der jüngeren Vergangenheit bereits an, dass es Interesse aus Mailand gibt.