Capitals qualifizieren sich mit Sieg in Linz für die Pre-Playoffs

Die Vienna Capitals feiern in der 48. Runde der ICE Hockey League einen souveränen Auswärtssieg gegen die Black Wings Linz.

Nach einem offenen ersten Drittel übernehmen die Wiener zunehmend die Kontrolle und setzen sich dank einer starken Offensivleistung klar mit 4:1 durch.

Damit sind die Caps fix in den Pre-Playoffs.

Rasanter Schlagabtausch

Die Partie beginnt intensiv. Die Caps müssen bereits nach 4:41 Minuten die erste Unterzahl überstehen, als Kromp eine Strafe wegen Hakens absitzt.

Linz kann daraus zwar kein Kapital schlagen, geht aber wenig später dennoch in Führung. Oschgan bringt die Black Wings in der 14. Minute nach Vorlage von Söllinger und Mackinnon mit 1:0 in Front.

Die Antwort der Capitals lässt jedoch nicht lange auf sich warten. In der 17. Minute gleicht Gazolla nach schöner Kombination über Hults und Lanzinger zum 1:1 aus. Mit diesem Spielstand geht es in die erste Pause.

Capitals drehen die Partie

Im zweiten Abschnitt geraten zunächst die Linzer nach einem hohen Stock in Unterzahl, doch die Wiener lassen die Chance liegen. Besser machen sie es knapp fünf Minuten später, als Bourque eine Vorlage von Hults und Koschek verwertet und die Caps in der 28. Minute erstmals mit 2:1 in Führung bringt.

Das dritte Drittel beginnt mit einem nächsten Wiener Treffer. In der 43. Minute erhöht Franklin im Zusammenspiel mit Bourque und Souch auf 3:1.

Linz versucht, wieder heranzukommen, bleibt offensiv aber zu harmlos und findet kaum Lösungen gegen die kompakte Caps-Defensive.

Als die Wiener in der 51. Minute eine Strafe wegen Spielverzögerung kassieren, bietet sich den Gastgebern noch einmal die große Chance, doch auch dieses Powerplay bringt nichts ein.

Kurz vor Schluss setzen die Capitals den Schlusspunkt, als Souch in der 59. Minute zum 4:1 trifft.

KAC feiert Heimsieg

Auch der KAC feiert einen Heimsieg, allerdings in einem völlig anderen Spielverlauf.

Die Partie gegen Ljubljana bleibt lange ausgeglichen und torlos, erst in der Schlussphase fällt die Entscheidung: From trifft im dritten Drittel in Überzahl zum 1:0. Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit legt Teves zum 2:0 nach.