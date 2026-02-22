Salzburg zittert sich zu Overtime-Sieg gegen Pustertal

Der EC Red Bull Salzburg erkämpft sich in der 49. Runde der win2day ICE Hockey League einen 2:1-Sieg nach Overtime gegen den HC Pustertal.

Bereits nach 81 Sekunden gehen die Salzburger in Rückstand: Rueschhoff wird zu frei gelassen und kommt zum Abschluss, der gegen die Laufrichtung von Keeper Tolvanen nicht zu halten ist (2.).

Drei Powerplays bekommt Salzburg im ersten Drittel zugesprochen, kann jedoch keines für den Ausgleich nutzen. Es fehlt die letzte Konsequenz, denn die Chancen wären defintiv vorhanden gewesen.

Das erste Drittel endet dann verfrüht, da ein heftiger Check für den Bruch einer Glasscheibe sorgt.

Salzburg dreht das Spiel

Der Mittelabschnitt verläuft ausgeglichen, Salzburg kann Pustertal-Keeper Pasquale vorerst nicht bezwingen. Erst Neuzugang Krygier gelingt es im dritten Drittel, den Bann zu brechen (45.).

Mit dem 1:1 geht es in die Verlängerung, in der die Entscheidung schnell fällt: St. Denis sichert den "Eisbullen" zwei wichtige Punkte im Kampf um das CHL-Ticket.

Vor dem Abendspiel zwischen den Graz99ers und dem KAC (18:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) liegt Salzburg bei zwei Spielen mehr sieben Punkte hinter Spitzenreiter KAC und drei hinter Graz.

Sollten die 99ers nach regulärer Spielzeit gewinnen, wären die CHL-Tickets vorzeitig vorgeben. Diese gehen an die Top 2 des Grunddurchgangs.

Linz verliert erneut

Die Black Wings Linz müssen sich zwei Tage nach der 1:4-Niederlage gegen die Vienna Capitals erneut geschlagen geben: Olimpija Ljubljana setzt sich in der Stahlstadt 2:1 nach Overtime durch.

Die slowenischen Gäste erwischen den besseren Start und können sich in der 6. Spielminute belohnen. Polei kommt viel zu frei zum Abschluss, die Slowenen gehen in Führung.

Im Powerplay gelingt den Black Wings aber die Antwort, Kapitän Lebler nutzt seine Chance und gleicht zum 1:1 aus (14./PP). Kurz darauf hat der Offensivmann eine weitere gute Gelegenheit.

Nur mehr zwei Punkte Vorsprung auf das Saisonaus

Trotz guter Chancen verpassen es die Linzer, einen Sieg nach regulärer Spielzeit einzufahren. In der Overtime lässt sich Brennan schließlich nicht mehr bitten und trifft in Überzahl zum 2:1 (64./PP).

Die "Grünen Drachen" festigen Platz fünf mit 83 Zählern und wahren ihre Chance auf das Heimrecht im Viertelfinale. Die Black Wings haben als Neunter nur mehr zwei Punkte Vorsprung auf den elftplatzierten Neuling aus Budapest.

Am Freitag kommt es in der ungarischen Hauptstadt zum möglicherweise entscheidenden Duell um die Pre-Playoffs.