VSV-Verteidiger wechselt innerhalb der ICE

Beim Villacher SV kommt es zu Kaderveränderungen!

Defender Philipp Lindner verlässt den VSV nach fünf gemeinsamen Jahren und wechselt innerhalb der win2day ICE Hockey League zum HC Innsbruck.

Der 30-Jährige gebürtige Tiroler kehrt aus persönlichen Gründen in seine Heimat zurück. Insgesamt machte Lindner für den VSV 266 Spiele, verbuchte dabei 39 Tore und 78 Assists.

Ersatz ist schon da

Als Ersatz verstärken sich die "Adler" mit Lukas Schreier. Der 26-Jährige kommt vom EC Red Bull Salzburg nach Kärnten. Für den gebürtigen Salzburger ist es der erste Wechsel außerhalb der Red-Bull-Organisation.

Insgesamt blickt der 26-Jährige bereits auf 298 Spiele in der ICE zurück. Dabei gelangen ihm vier Tore sowie 24 Assists.