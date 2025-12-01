Nach schwerem Sturz: Cyprien Sarrazin arbeitet an Comeback

Cyprien Sarrazin ist bei seinem Horror-Sturz vor einem Jahr in Bormio nur mit viel Glück nicht gestorben. Nun arbeitet der Franzose entschlossen an einem Comeback im Ski-Weltcup.

"Ich habe Lust, es noch einmal zu versuchen, zurückzukommen und auf Topniveau Ski zu fahren", sagte Sarrazin zu "Eurosport".

Dabei wolle er aber keine halben Sachen machen, stellte der 31-Jährige klar: "Wenn ich merke, dass es für Hochleistungssport nicht reicht, würde ich aufhören. Das ist sicher."

Sarrazin war Ende 2024 im Training für die Abfahrt von Bormio schwer gestürzt und auf den Kopf aufgeschlagen. Wegen einer Blutung am Gehirn wurde er notoperiert und lag tagelang im Koma, ehe die Reha-Maßnahmen begannen.

"Alle Fähigkeiten zurück"

Eine große Narbe über den halben Kopf zeugt vom Unfall und der Operation. "Sie haben mir die Hälfte meiner Schädeldecke abgenommen", erzählte er.

Inzwischen gehe es ihm "wirklich gut, ich bin glücklich", sagte der Kitzbühel-Doppelsieger von Jänner 2024.

"Ich habe alle Fähigkeiten zurückgewonnen, nur meine Knie schränken mich noch ein. Aber ansonsten habe ich keine Spätfolgen." Ärzte hätten ihm schon vor Monaten erlaubt, wieder Ski zu fahren - mit diesem Schritt aber warte er bisher noch. "Ich bin vernünftig."